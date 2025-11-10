Виктор Орбан доволен: Стиснахме си ръцете с Тръмп

Премиерът на Унгария Виктор Орбан заяви, че с Доналд Тръмп “са си стиснали ръцете” страната му завинаги да бъде изключена от петролните санкции на САЩ. Информацията е на унгарската новинарска агенция МТИ, цитирана от БТА.

"Докато той е президент там, а аз премиер тук, няма да има санкции. Не е преувеличение, че проведохме най-важните преговори досега за тази година", заяви Орбан.

Унгарският премиер допълни, че залозите за Унгария са били максимални. Влизането в сила на американските санкции срещу руските енергийни ресурси е щяло да доведе преди Коледа до двойно или тройно увеличаване на битовите сметки и до увеличение от 1000 форинта (приблизително 5 лева) на цената на литър бензин в Унгария.

"Това щеше да е истинско бедствие. Успяхме да избегнем тази опасност. Така унгарските семейства ще имат Коледата, каквато искат", на мнение е Орбан.