Терзиев пробва софиянци колко най-скъпо биха платили за паркиране

Пусна анкета за цените, за червената зона и възможността за разширяване на зоните

13.09.2025 | 17:44 ч. Обновена: 13.09.2025 | 19:25 ч. 15
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Столичният кмет Васил Терзиев даде знак, че общината ще поеме ръкавицата от "Спаси София" за вдигане на цените на платено паркиране в столицата. Терзиев пусна онлайн анкета, в която пита граждани и бизнес какви според тях са търпимите цени и следва ли да се обособява нова червена зона за паркиране, пише "Сега".

Анкетата е анонимна. "Целта е чрез активното участие на гражданите в анкетата да бъдат приоритизирани най-важните промени в организацията на паркирането в София", изтъкват от екипа на Терзиев. От дизайна на въпросите става ясно, че по-скоро се очертава вдигане на цените на зоните. Анкетираните следва да дадат цена, при която биха се отказали да ползват зоната, като цените тръгват с 1 лв. нагоре над настоящата тарифа. Част от анкетата са и евентуални промени в работното време на зоната, както и необходимостта от допълнителното й разширяване. Проверяват се и нагласите за обособяване на по-скъпи места в зони за зареждане на търговските обекти, както и в зони, в които има недостиг на места. 

1 лв. поскъпване на платеното паркиране спрямо сегашните нива предлага и "Спаси София". От партията настояват за въвеждане на червена зона в историческия център на София, която да бъде значително по-скъпа - 5 лв. платено паркиране на час. За тази зона се предлага и по-дълго работно време - от 9 до 21 часа. Като цяло "Спаси София" предлага работно време на останалите зони в работен ден от 9 до 20 часа - в момента зоните започват да работят половин час по-рано, в 8:30.

