Бизнесът у нас се адаптира активно, институциите изостават за еврото

Имаме бизнес, който е готов, и институции, които не са — там ще се сблъскат два свята. 51% от българския бизнес не очаква драстични промени от приемането на еврото. Допреди няколко години беше важно кой контролира информацията. Сега е важно кой контролира вниманието. Това каза д-р Никола Илчев, създател на eCommerce Academy, в предаването "Бизнес старт" на Bloomberg TV Bulgaria с водещ Христо Николов.

Събеседникът очерта ключовите предизвикателства и възможности пред онлайн търговците в контекста на предстоящото въвеждане на еврото в България. По думите му бизнесът в България демонстрира изненадващо спокойствие. В проведеното от компанията проучване на нагласите във връзка с приемането на еврото, 51% от анкетираните не очакват сериозни сътресения в тази връзка, а 34% дори прогнозират положителен ефект — тенденция, която се припокрива с опита на Хърватия.

За технологични предизвикателства пред онлайн платформите гостът каза, че докато бизнесът се адаптира активно, институциите изостават, което може да доведе до забавяне на отчетността и административни процеси след 1 януари 2026 г.

Българските предприемачи успешно навлизат на международни пазари с помощта на консултантски агенции и глобални платформи като Amazon, като родният бизнес демонстрира висока адаптивност и предприемчивост, добави Илчев.

„Българският бизнес изключително умело се възползва от възможностите на международните платформи поради две причини. Първо, ние сме си доста предприемчиви като народ. А и вече в последните десетина години се появиха много консултантски агенции, които дават възможност дори на по-малко запознати бизнеси да пробият на нови пазари.“

Все повече компании изнасят логистиката и складирането към външни партньори, което ускорява растежа на сектора и повишава ефективността, каза още гостът.

Д-р Илчев подчерта, че в съвременната дигитална среда вниманието на потребителя е по-ценно от самата информация. TikTok, като платформа с огромно влияние сред младите, се превръща в арена за стратегическо надмощие между държави и корпорации.

„Допреди няколко години беше важно кой контролира информацията. Сега е важно кой контролира вниманието — и какви нагласи ще има населението в бъдеще.“

Той посочи, че социалните мрежи вече не просто информират, а формират мислене и решения, включително в контекста на избори, потребителско поведение и глобални нагласи.

„Социалните мрежи са се превърнали в инструмент за контрол на масите — за това какво мислят и какви решения ще вземат.“

В този контекст стремежът на САЩ да придобие контрол върху американските операции и алгоритъма на TikTok не е просто бизнес ход, а опит за стратегическо влияние върху бъдещето на обществото.

Вижте целия коментар във видеото на Bloomberg TV Bulgaria