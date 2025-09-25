IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
146 пожара са ликвидирани през последното денонощие у нас

Няма пострадали

25.09.2025 | 08:10 ч. 0
Снимка: архив, БГНЕС

Общо 146 пожара са ликвидирани в България през последното денонощие, няма пострадали, съобщиха от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“. 

Пожарникарите са реагирали на 179 сигнала за произшествия. Информацията е актуална към 6:00 часа.

С преки материални щети са възникнали 28 пожара, без нанесени материални щети са 118 пожара. 

Извършени са 27 спасителни дейности и помощни операции. 

Лъжливите повиквания са шест. 

пожари Главна дирекция Пожарна безопасност и защита на населението
