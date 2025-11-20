Каква е формулата за силно женско тяло?

Защо желязото и витамин В12 са важни за женското здраве?
Желязото играе ключова роля в производството на хемоглобин, частта от червените кръвни клетки, която пренася кислород в тялото. Без достатъчно желязо ще се чувствате уморени, слаби или без енергия.
Витамин В12 подпомага здравето на нервната система, функциите на мозъка и образуването на здрави червени кръвни клетки. Ако имате ниски нива, може да се чувствате замаяни, уморени или да изпитвате изтръпване в крайниците, според Healthline.
Жените често се нуждаят от повече от тези хранителни вещества поради менструацията, бременността, краткосрочните диети или дори просто поради възрастта и начина, по който тялото им усвоява хранителните вещества.
Какво се случва, когато нивото на тези хранителни вещества е ниско?
Ако нивото на желязо или витамин В12 е твърде ниско, може да забележите:
Хронична умора, липса на енергия или чувство на изтощение след нормални задачи;
Замъглено съзнание, пропуски в паметта или намалена концентрация (особено при дефицит на витамин В12);
Източник: Желязо, В12 и още нещо: формулата за силно женско тяло