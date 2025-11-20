Какво да очакваме от пазара на имоти у нас през 2026 г.?

След присъединяването на България към еврозоната на жилищния пазар в София ще има известно затишие. Това прогнозира Даниела Грозева, новоизбраният председател на Национално сдружение „Недвижими имоти“ (НСНИ), в предаването „ИмоТиТе“ по Bloomberg TV Bulgaria. По думите ú очакванията на купувачи и продавачи се разминават в момента. Купувачите смятат, че цените на имотите ще паднат след влизането в еврозоната, а продавачите – че ще се вдигнат. Това разминаване в очакванията ще натисне динамиката на пазара и цените поне в началото на годината, посочи тя.

Александър Бочев, който е председател на НСНИ за периода 2023-2025 г., смята, че ситуацията на имотния пазар у нас ще бъде сходна с тази в Хърватия. По думите му независимо в какъв момент други страни са се присъединили към еврозоната – например Хърватия, Литва, Латвия, Словакия, на тези имотни пазари не са се случили особени сътресения.

„В Хърватия ситуацията е била следната: в годините преди решението за присъединяване към еврозоната цените на имотите са растяли с 6-9%. В годината преди присъединяването (2022 г.) цените са нараснали с 15-17%, а след влизането в еврозоната (2023-2024 г. ) цените са се върнали към плавния темп на растеж отпреди 2022 г. Смятам, че това ще се случи и в България“, обобщи експертът.

Бочев посочи, че тази година ще бъде пикова за българския имотен пазар – най-вероятно ще реализираме ръст на цените със 17-18% на национално ниво. В следващите 2-3 години отново ще имаме ръст на цените, но с по-бавни темпове – между 5% и 10%, прогнозира той.

По думите му пазарът на имоти у нас се движи най-вече от демографските тенденции и от миграцията – от това, че хората се местят от един град в друг.

Гостите коментираха и влошаващата се достъпност на жилищата у нас – фактът, че цените на имотите растат по-бързо от заплатите. В София ситуацията е следната: от декември м.г. до септември т.г. средната брутна заплата по данни на НСИ е нараснала с едва 3% (от 3388 лв. на 3494 лв.). В същото време жилищните цени в столицата са се повишили с 3% през първото тримесечие, с 5% през второто, а за третото още не са излезли данните.

През 2026 г. на пазара ще са хората, които ще купуват за жилищни нужди, коментира Даниела Грозева.

В разговора беше обсъдена още една важна тема - че след присъединяването на България към еврозоната банките ще променят начина на образуване на лихвите по жилищни кредити.

В момента средните лихви по ипотечните кредити в еврозоната са между 3,00% и 3,50% (бел. ред. - а в България са 2,47% през септември т.г.) Въпросът е дали това ще бъде приемливо или неприемливо за купувачите, защото в периода, в който имаше най-много сделки на имотния пазар в България – 2007-2008 г., лихвите бяха около 8%, посочи Бочев. Дори лихвите в България да се вдигнат до 3% след влизането в еврозоната, това ще стане плавно и няма да причини шок на пазара, коментира той.

