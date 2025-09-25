Борисов: Ако бях премиер, трима министри щяха да са в Плевен и проблемът да е свършен

Ако бях премиер, сега щеше да има трима министри в Плевен и вече проблемът да е свършен, заяви председателят на ГЕРБ Бойко Борисов пред журналисти по повод водната криза в региона.

"Смятам, че изобщо не се реагира адекватно, просто не мога да пиша писма", заяви Борисов в кулоарите на НС.

На въпрос дали това е критика към министрите от квотата на БСП - на околната среда и водите и на регионалното развитие, Борисов отговори, че е първо към премиера, защото те са на негово подчинение.

"Да отиде в Плевен, министрите до него, ВиК холдингът до него, областният до него, да ги остави там за 10-15 дни, аварийни ремонти, ако трябва да мине нещо през парламента, да дойде да го внесе. Няма партия, която ще гласува против да се реши проблемът, и да отиваме в другите области, където назрява този проблем", каза Борисов. Председателят на ГЕРБ заяви, че е казал всичко това на премиера Росен Желязков.

Всички искат да са интересни, колективната безотговорност е такава, заяви Борисов относно липсата на кворум, заради която втори ден депутатите не заседават. Всички знаят, че тази седмица има делегации в Япония, Франция и САЩ и заради това правят тези номера, добави депутатът.

От първия ден това правителство е на малцинството, клатещо се, с диаметрално противоположни партии. Висша политическа отговорност преди приемането на бюджета и еврозоната е да направим компромиси и да преминем през този период. По-изгодно за ГЕРБ от избори сега няма, каза Борисов, цитиран от БТА.

Петима премиери сме – Слави, Зафиров, аз, Желязков и Пеевски, можеше да има само един в мое лице, каза Бойко Борисов по повод думите на депутата от "Продължаваме промяната - Демократична България" Ивайло Мирчев, че има трима министър-председатели.

Във всички случаи плащания по Плана за възстановяване и устойчивост ще дойдат, каза Борисов. По думите му обаче има и опасност за тях. "Затова на българския казан в ада дяволи не стоят. Няма държава, където собствените ѝ граждани да отиват да искат да спрат пари за България", каза Борисов за писмото от групата "Обнови Европа" в Европейския парламент.

"Не мога да разбера как хората, които първи започнаха с политическите арести, сега се борят срещу политическите арести. Нас ни арестуваха без съд, по решение на министър-председателя, каза Борисов. Аз съм разочарован, натъжен, че Коцев го оставиха в ареста. Бил съм в подобна ситуация, знам колко е лошо, съчувствам му. Дали са 24 часа, дали са месец - едно и също е, като щракне решетката зад теб - репутацията ти, усещането в партията, в хората, в семействата е ужасно. Това е все едно те изнасилват веднъж или няколко пъти, все си изнасилен", коментира още Борисов.