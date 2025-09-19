IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Пеевски към Борисов: Да си нареди на премиера да приключи кризата с водата

По думите му правителството оцелява благодарение на него

19.09.2025 | 09:50 ч. Обновена: 19.09.2025 | 10:30 ч. 54
Снимка: БГНЕС

"Най-важната работа на г-н Бойко Борисов днес е да си нареди на премиера, който е от ГЕРБ, да се приключи с темата с водата. Очаквам да се отчетат какво правят, с ясен график, защото хората нямат вода, и да си изпълняват задачите. Това е работата на господин Борисов". Това заяви пред журналисти лидерът на ДПС-Ново начало Делян Пеевски.

"Аз имам дълг към хората да свърша работа за тях и ще я свърша. Аз съм постоянно при хората, а вие бъдете в Белград. Ще видите на практика, всеки ден поставям темите и разговарям с министрите. Може да се каже, че ДПС-Ново начало е единствената партия, която всеки ден е при хората", допълни той. "Очаквам това и от другите."

"Гарант за хората, че това правителство работи, ще бъда аз. Как оцелява това правителство? Оцелява благодарение на мен. Защо? Заради хората, не заради нещо друго. Виждате резултатите на моята партия. Никой не е по-готов за избори от мен, но избори няма да има", каза още Пеевски. 

Делян Пеевски ДПС Ново начало правителство Бойко Борисов
