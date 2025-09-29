"ДПС-Ново начало" предлага: Децата до 16 години да са малолетни

"ДПС-Ново начало" иска промени в НК, с които децата до 16 години да са малолетни. В становище лидерът на партията Делян Пеевски заяви, че ескалацията на случаите със сексуална злоупотреба с малолетни и непълнолетни е повод да се обърне внимание на "задължението на държавата да възпитава младите поколения в дух на морал, отговорност и уважение към другия".

Според него много държави вече са предприели законодателни промени, които предвиждат по-тежки наказания и специална защита за деца и непълнолетни при сексуални престъпления.

"Към тези усилия трябва да се присъедини и България, за да гарантира, че правата на децата са защитени в пълна степен, както и че страната ни стои твърдо на страната на морала, семейството и човешкото достойнство.

Едно от най-тежките престъпления е сексуалната злоупотреба с малолетни, категоричен е Пеевски.

"То съчетава физическо насилие с дълбока психологическа травма. В много случаи тези травми са доживотни и водят до разрушени личности, невъзможност за нормален семеен и социален живот и тежки здравословни последствия. Строги и ясни наказания, съчетани с мерки за превенция, имат силно възпиращо действие и показват нетърпимостта на обществото към подобни деяния", подчерта лидерът на "ДПС-Ново начало".

По думите му Наказателният кодекс, в разрез с добрите нрави, здравите семейни устои и условия за превенция, приема 14-годишните като пълноценно осъзнаващи последиците от действията си.

"ДПС-Ново начало" внася изменение в НК, с което увеличава тази възраст на 16 години. С това поставяме началото на широк дебат и законодателни промени, с които ще бъдат актуализирани мерките и закрилата към децата на България, така че да растат в сигурна и отговорна за бъдещето им среда, възпитавани в традиционните семейни ценности", се посочва още в становището.