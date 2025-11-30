IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 17

Милан излезе първи в Серия А след трудна победа над Лацио

Леао вкара единственото попадение

30.11.2025 | 08:12 ч. 0
Снимка: Reuters

Снимка: Reuters

Милан оглави класирането в италианската Серия А след минимална победа у дома срещу Лацио с 1:0 в среща от 13-ия кръг на шампионата. 

Рафаел Леао вкара единственото попадение в 51-ата минута. Той се възползва от пас на Томори и донесе трите точки на своя отбор. 

Драма настъпи в добавеното време на мача, когато гостите претендираха за дузпа след игра с ръка в наказателното поле. ВАР разгледа ситуацията, а треньорът на Милан - Алегри, получи червен картон след реплики към съдията. И когато очакваха той да посочи бялата точка, реферът отсъди нарушение в атака. 

"Росонерите" са на първо място в класирането с 28 точки, докато Лацио остава осми с 18.  

Тази вечер е дербито Рома - Наполи и при победа римляните ще си върнат еднолично лидерската позиция в таблицата. 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

милан лацио
Новини
Виж всички новини
Спорт
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem