Милан излезе първи в Серия А след трудна победа над Лацио

Милан оглави класирането в италианската Серия А след минимална победа у дома срещу Лацио с 1:0 в среща от 13-ия кръг на шампионата.

Рафаел Леао вкара единственото попадение в 51-ата минута. Той се възползва от пас на Томори и донесе трите точки на своя отбор.

Драма настъпи в добавеното време на мача, когато гостите претендираха за дузпа след игра с ръка в наказателното поле. ВАР разгледа ситуацията, а треньорът на Милан - Алегри, получи червен картон след реплики към съдията. И когато очакваха той да посочи бялата точка, реферът отсъди нарушение в атака.

"Росонерите" са на първо място в класирането с 28 точки, докато Лацио остава осми с 18.

Тази вечер е дербито Рома - Наполи и при победа римляните ще си върнат еднолично лидерската позиция в таблицата.