Добра новина за пенсионерите: Изплащат пенсиите два дни по-рано

Изплащането на пенсиите през месец декември чрез пощенските станции ще започне на 5 декември (петък) и ще завърши на 19 декември (петък). Това ще са последните пенсии в лева.

Преводите на сумите за декемврийските пенсии по сметките на пенсионерите, които получават парите си по банков път, ще бъдат извършени на 5 декември, петък.

Датите за изплащане на пенсиите ще са такива по изключение, тъй като с решение на Министерския съвет от 19 ноември тази година дните 31 декември 2025 г. и 2 януари 2026 г. са обявени еднократно за неприсъствени, предвид което се съкращава технологичното време за приключване на процедурата по извършване и разчитане на пенсионните плащания преди края на годината, уточниха от НОИ.

Заедно с пенсиите за декември на всички правоимащи лица ще бъдат изплатени и коледните добавки в размер на 120 лева. Еднократната сума към пенсиите ще получат пенсионерите, на които пенсията или сборът от пенсиите, заедно с добавките и компенсациите към тях за декември 2025 г., е в размер до 638 лв. включително.

Право на тази добавка имат около 536 хиляди души.

На 2 декември на всички правоимащи лица ще бъдат изплатени паричните обезщетения за бременност и раждане, за отглеждане на дете до 2-годишна възраст и за осиновяване на дете до 5-годишна възраст за предходния месец ноември.