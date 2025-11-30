IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Четирима убити и 10 ранени при стрелба по време на семейна сбирка

Инцидентът е станал в Стоктън, Калифорния

30.11.2025 | 08:25 ч. 3
Снимка: Reuters

Снимка: Reuters

Четирима души бяха убити, а десет ранени при стрелба на семейно събиране в банкетна зала в Стоктън, Северна Калифорния, съобщи местната полиция, цитирана от Ройтерс. 

Говорителката на полицията в окръг Сан Хоакин, Хедър Брент, заяви, че сред жертвите има както деца, така и възрастни. По първоначални данни инцидентът вероятно е бил целенасочен, посочи тя пред журналисти. 

Трагедията се е разиграла в залата, която споделя общ паркинг с други търговски обекти.

"Разследването продължава и информацията към момента е оскъдна. Първоначалните индикации сочат, че това може да е целенасочен инцидент и следователите проучват всички възможности", съобщи полицията на окръг Сан Хоакин в публикация в "Екс". 

Полицията съобщи, че е получила сигнали малко преди 18:00 ч. местно време (4:00 ч. българско) за стрелба, станала близо до жилищен блок в Стоктън.

