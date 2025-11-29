IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Радев: Този бюджет е предупреждение за това, което ни очаква в еврозоната

Влизаме прибързано и с антиевропейско управление, заяви президентът

29.11.2025 | 10:49 ч.
Снимка: архив, БГНЕС

Този бюджет е предупреждение за това, което ни очаква в еврозоната, където влизаме прибързано и с на практика антиевропейско управление, каза президентът Румен Радев. Той взе участие в тържественото честване на празника на Ботевград.

Радев посочи, че оттеглянето на бюджета е гражданска победа, но „нека не се заблуждаваме, докато хазната е в ръцете на коалиция „Магнитски“, парите ни ще бъдат в джобовете на техните тартори, ще отиват за частни „фалкони“, бизнесът ще продължава да бъде притискан, а младите ще търсят работа зад граница“.

„Приветствам всички хора, които надигат глас и напомнят на социопатите и биячите в парламента, че България е и ще бъде демокрация“, каза президентът Румен Радев, цитиран от БТА.

Президентът добави, че депутатите, които се крият от избирателите зад стените на парламента, са недостойни да представляват българския народ.

Румен Радев бюджет еврозоната протест
