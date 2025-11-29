Радев: Този бюджет е предупреждение за това, което ни очаква в еврозоната

Този бюджет е предупреждение за това, което ни очаква в еврозоната, където влизаме прибързано и с на практика антиевропейско управление, каза президентът Румен Радев. Той взе участие в тържественото честване на празника на Ботевград.
Радев посочи, че оттеглянето на бюджета е гражданска победа, но „нека не се заблуждаваме, докато хазната е в ръцете на коалиция „Магнитски“, парите ни ще бъдат в джобовете на техните тартори, ще отиват за частни „фалкони“, бизнесът ще продължава да бъде притискан, а младите ще търсят работа зад граница“.
„Приветствам всички хора, които надигат глас и напомнят на социопатите и биячите в парламента, че България е и ще бъде демокрация“, каза президентът Румен Радев, цитиран от БТА.
Президентът добави, че депутатите, които се крият от избирателите зад стените на парламента, са недостойни да представляват българския народ.