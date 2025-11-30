Времето днес: Облачно и студено, градусите до 10

Днес облачността над западната половина от страната и Североизточна България ще остане значителна и на отделни места в планинските и крайните северозападни райони ще има слаби превалявания от дъжд, като над 1200 метра дъждът ще преминава в сняг. Над останалата част от страната облачността ще се разкъсва и ще намалява. Ще духа слаб, в Дунавската равнина – умерен вятър от запад-северозапад и с него ще прониква студен въздух.

Максималните температури ще са предимно между 5° и 10°, в София – около 6°.

Атмосферното налягане е по-ниско от средното за месеца. През деня ще се повишава.

В планините ще бъде предимно облачно, със слаби валежи от дъжд, над 1200 метра – от сняг. Ще духа умерен, по високите върхове до силен вятър от северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 3°, на 2000 метра – около минус 3°.

По Черноморието ще е с променлива облачност. Ще духа слаб, по северното крайбрежие – умерен вятър от северозапад. Максималните температури ще бъдат 12°-13°. Температурата на морската вода е 13°-16°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Новата седмица ще започне с предимно слънчево време, а във вторник ще има временни увеличения на средната и високата облачност.

В понеделник вятърът ще е северозападен, сутринта все още до умерен, през деня постепенно ще отслабва, във вторник в много райони и ще стихне. Сутринта на места в низините и котловините ще има мъгла или ниска облачност. Минималните температури ще са предимно между 0° и 5°, а максималните - между 8° и 13°.