Великата африканска експедиция стартира от балтийското пристанище Калининград през август 2024 г. Оркестър изсвири „When the Saints Go Marching In“, а свещеник благослови екипажите със светена вода. Длъжностни лица звъннаха на камбана. Сред тях бяха синът на партньора по джудо на Владимир Путин и вицепремиерът на Русия.

През следващите няколко месеца отплават три кораба. „Атлантниро“, изследователски кораб с квадратни кули и дължина 62 метра, отплава за Мавритания. Няколко дни по-късно „Крузенштерн“, четиримачтов учебен кораб, се отправя на юг към Мароко. Друг изследователски кораб, „Атлантида“, след това в началото на ноември отплава по дългия маршрут около Африка до Мозамбик.

Под тежки санкции след пълномащабното си нахлуване в Украйна, Русия засили ухажването на африканските правителства с предложения за военно сътрудничество, оръжия , зърно и торове. Тя също така насочи усилията си към континента с инициативи за мека сила и се възползва от антиколониалните настроения. Риболовът добавя още едно измерение, пише Bloomberg.

Тази индустрия представлява няколко милиарда долара твърда валута за Русия, която модернизира флота си и търси нови води за работа. Африка, със своите прекомерно уловени, но недостатъчно контролирани морета, представлява само малка част от доходите на Русия в момента и тя иска повече.

Кремъл се възползва от шанса, представяйки Русия като доверен партньор на африканските крайбрежни общности, които твърдят, че корабите на Европейския съюз, Китай и други международни кораби са блокирали достъпа на местни рибари, са изчерпали критично водите им и са застрашили препитанието и местните икономики.

В няколко страни, където е акостирала Великата африканска експедиция, са последвали преговори за търговски достъп и сделки. В последните месеци на проекта Москва е осигурила споразумение за риболов във водите на Мароко и работи по финализирането на такова със Сиера Леоне.

Рибарството формира голяма част от икономиките в много африкански страни, което прави данните за рибните запаси силно желан стратегически актив, но малко правителства разполагат с ресурси за провеждане на редовни проверки. Междувременно Западна Африка се превърна в световен епицентър на незаконния риболов, губейки до 9,4 милиарда долара годишно поради недеклариран и нерегулиран улов, според оценки на Коалицията за финансова прозрачност.

Путин каза, че африканските „приятели“ са го помолили за помощ и той се е съгласил. В поздравително писмо до евентуалните участници в експедицията той заяви, че това ще помогне за осигуряване на продоволствената сигурност на континента.

По време на съветската епоха Москва контролираше най-големия риболовен флот в света, като хиляди траулери осигуряваха протеин за гражданите, като същевременно генерираха ценни доходи, различни от рублите.

Днес флотът е по-малко от този на Китай, но страната строи кораби от ново поколение, способни да преработват улова на борда. В Африка Русия вижда шанс да си осигури достъп до храни и да отвори пазари за износ, според наскоро пенсиониран високопоставен руски дипломат.

Световната търговия с морски дарове се оценява на над 160 милиарда долара,

а потреблението се очаква да скочи с 80% до средата на века поради развиващите се пазари и Азия. Благодарение на търсенето там, руският износ на риба се очаква да достигне 6 милиарда долара тази година, което ще помогне за компенсиране на ограниченията на западните пазари.

През май ЕС санкционира две руски риболовни компании заради шпионска и саботажна дейност, а Норвегия им отказа достъп до своите пристанища и води, както и лицензи за риболов. В САЩ президентът Доналд Тръмп поднови забраната на предшественика си за внос на руски морски дарове.

„Атлантиро“ и „Атлантида“ обаче са оборудвани с океанографски, акустични и други съвременни научни инструменти, които им позволяват да изследват морското дъно и да провеждат подробни проучвания на рибните запаси. През годината двата кораба са плавали по тези води. В Telegram канала на мисията редовно се регистрират опашки, сатъри, червенопери морски ципури, баракуда, скорпиони, сребърни морски дарове и млади пасажи от западноафрикански сафрид .

Собственият изследователски кораб на Сенегал се повреди преди няколко години и не е бил подменен. Но местните власти решиха да не оповестяват публично пристигането на руснаците.

Рибарските общности в Сенегал се справят с последствията от чуждестранни кораби, независимо дали са китайски, европейски или последния път, когато са пристигнали от Русия.