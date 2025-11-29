Надежда Нейнски: Шансът за скорошно примирие в Украйна е минимален

„Мисля, че на този етап мирът в Украйна не е много реална опция, за съжаление“, каза пред bTV дипломатът и бивш външен министър Надежда Нейнски.

Според нея шансът за скорошно примирие е минимален въпреки дипломатическите разговори и течовете, свързани с предполагаеми инструкции към Кремъл от приближен до Доналд Тръмп.

Нейнски подчерта, че Москва изпраща еднозначно агресивни сигнали, включително последното изявление на Владимир Путин, че украинската армия трябва да се изтегли от окупираните територии, иначе Русия ще ги завземе със сила.

Тя напомни и за първоначално обявените цели на Кремъл – „денацификация“ и „демилитаризация“, които според нея прикриват истинската цел на президента на Русия Владимир Путин – унищожаване на независима Украйна.

По думите ѝ Москва систематично премахва украински символи в окупираните територии, променя учебни програми и наказва отказа от руски паспорти.

„Путин е обсебен от идеята да не съществува суверенна Украйна. Не виждам как би приел мирен договор с една укрепена, прозападна и враждебно настроена към него Украйна“, допълни бившият външен министър.

Според нея Доналд Тръмп не разбира дълбочината на проблема и възприема европейските съюзници като конкуренти.

Нейнски напомни, че Русия от години настоява за връщане към ситуацията преди разширяването на НАТО в Източна Европа – позиция, която Москва представя като компенсация за „унижението“ след разпадането на СССР.

По думите ѝ Путин иска да остане в историята като завоевател.

Нейнски е категорична, че единственият работещ механизъм е засиленият международен натиск върху Русия. „И през 1991 г., и през 2017 г. промяната в Русия дойде чрез натиск“, напомни тя.

Според нея Европа разполага с ключови инструменти – включително огромната част от замразените руски активи, намиращи се на нейна територия.

Коментирайки последните скандали около съветника на украинския президент Володимир Зеленски – Андрий Ермак, Нейнски подчерта, че не може да потвърди достоверността на обвиненията, но отбеляза времевото съвпадение с появата на мирен план от 28 точки.

„В политиката няма случайни неща. Tочно сега се цели отслабване на позициите на Зеленски, за да бъде принуден да приеме неприемливи условия“, каза тя.

Тя припомни, че украинската конституция не позволява на президента еднолично да прехвърля територии – необходимо е решение на парламента и международна легитимация.

По думите на Нейнски санкциите срещу „Лукойл“ и „Роснефт“ са едни от най-болезнените за Москва, защото спират огромни финансови потоци към руската военна машина.

Тя уточни, че решенията за бъдещето на „Лукойл Интернешънъл“ се съгласуват със САЩ и България няма как самостоятелно да определя следващия собственик.