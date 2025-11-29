Борисов: Мигновен хаос, цените в небесата, ако кабинетът падне сега

Истинската цел е еврозоната. Следващата стъпка е изваждането на България от сивия списък. Какво би станало, ако правителството падне сега?! Мигновен хаос, цените ще отидат в небесата, защото няма да го има контрола, който в момента се налага, пълно компрометиране на еврозоната. Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в Разлог.

Тогава излизат тези ПП-ДБ, Възраждане, Величие, МЕЧ, черепи, кости, Илияна Йотова. Те показаха новата управленска коалиция, добави Борисов.

„През руската пропаганда са задействани всички, дълбоко са законспирирани ядра, които къде са били, как ще се състезавам с тези, чиито деца са завършили във Виена, докато бащите им са били от ДС. Бойко Рашков извади, че съм бил партиен член 1992 г. и след това съм се отказал. И това беше тежък компромат срещу мене, а когато тези мекерета на ДС са на ключови позиции, за Наско Атанасов е „какво толкова“. Кога си честен със своите избиратели, попита Борисов.

Тези хора не могат да изкарат президент, само дясноцентристки хора ако се обединим, можем. Те със своите изказвания подготвят почвата на новия или новата продължителка на тази геостратегическа линия, посочи Борисов.

За кризата с боклука в София той каза: „Пак си е мръсна София, но вече не се говори, докарал си фирма, и като ги хванахме, няма мутри, няма нищо, но пак си мръсно“.

Борисов коментира и вдигането на цените за зоните за паркиране в София: „Когато вдигаш цените и бъркаш в джобовете на софиянци и си от ПП, това се нарича реформа, ако вдигаш с 1% осигуровката, това е грабеж“, каза Борисов. Целта им е да оправдаят какво са направили ПП, допълни още той.

Не ме е срам да съм до тези кметове от други партии, които са си свършили работата. Като гледат историята тези демократи на най-овластения си човек в момента, дали това ще е основата за разговори, не с мен и ГЕРБ, а с т.нар. дясноцентристка общност, да видим дали това на тях им харесва и това, което десетилетия ни обясняваха, че ако някой е бил в ДС, не трябва да е на никакъв ръководен пост, заяви Борисов.

Ние махахме хора от постове, следователи, които са били в ДС, за да им се доказваме. Когато се каже ВКР, трудно човек може да си представи за каква мракобесна служба с какви щети за маса българи става въпрос. Служба, която, ако някой застреля някого на границата, се награждаваха с ордени. Историята трябва да се помни, защото техните внуци и деца действат с методите на провокациите на ДС, каза още Борисов. / БГНЕС