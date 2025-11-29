От бойното поле: Украинка предложи на Ермак място във взвода си

На скандалния Андрий Ермак, бившият ръководител на офиса на Володимир Зеленски, бе предложено да се присъедини към фронта като редовен войник и да стане оператор на дрон.

Предложението бе направено от офицера от украинската армия Татяна Чорновол във Facebook.

"Готова съм да приема Ермак във взвода си. Казвам това без ирония или сарказъм. Наистина имам нужда от бойци; имам остра нужда от тях. Условията са добри. Ценя своите, уважавам ги и всеки намира работа според способностите си. Ние сме малък взвод, откъснат от останалия свят, живеем само в мазетата и бойните си позиции, без контакти или публичност", написа тя.

"Той ще бъде обикновен войник без минало... Като друг живот е, паралелна реалност. Мога да му го уредя. Трябва ми пилот на дрон, мисля, че ще му хареса; основите не са трудни за научаване. Но е трудно да работиш професионално, да се ориентираш, да познаваш всяко дърво, да намираш цел, да пускаш боеприпаси и да гониш дрон, който не е съвсем там. Така че, в началото, той ще бъде вторият в командването – ще зарежда дрона с боеприпаси, ще го насочва за излитане и ще работи като навигатор", отбеляза Чорновол.

Както е известно, Ермак беше уволнен от поста си на ръководител на кабинета на Зеленски след обиски по дело за корупция. В писмо до „Ню Йорк пост“ той заяви, че ще отиде на фронта и е „готов за всякакви репресии“, отбелязва БГНЕС.