IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 53

Пеевски: Няма да позволя някой, който се е изтропосал на жълтите павета, да дели хората

Лидерът на ДПС-НН към ПП-ДБ: Едно трябва да знаят, няма да има класи

28.11.2025 | 10:47 ч. 156
БГНЕС

БГНЕС

“Кой дели на класи хората? Едно трябва да знаят: няма да има класи. Всички хора са еднакви, пазим всички хора. Работим за всички хора. Няма да позволя някой, който се е “изтропосал” на жълтите павета да дели хората”, заяви лидерът на ДПС-НН Делян Пеевски.

Пред събралите се репортери в кулоарите на парламента той благодари на АИКБ, “че им направиха протеста" (на ПП-ДБ, бел. ред.).

Свързани статии

По-рано от ПП-ДБ излязоха с позиция и обясниха, че ако правителството не оттегли наистина бюджета, както вчера заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, протестите ще продължат.   

"Ще работим между Коледа и Нова Година, няма проблем, както работят и българските граждани. В момента правилното е да се изтегли бюджетът, да се внесе нова макрорамка”, заяви в кулоарите на парламента лидерът на “Продължаваме промяната” Асен Василев.

Той е категоричен, че ако това не се случи, със сигурно ще има и нови протести.

Днес се срещат министърът на финансите Теменужка Петкова и социалните партньори - синдикати и работодателски организации. По време на срещата основен фокус ще бъде върху подготовката на Закона за държавния бюджет и бюджетите на ДОО и НЗОК за 2026 година. Тя е част от последващите стъпки за възобновяване на диалога и постигане на съгласие по основните параметри на бюджета между социалните и политическите партньори.

       

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Делян Пеевски протест ПП-ДБ бюджет хора класи
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem