Пеевски: Няма да позволя някой, който се е изтропосал на жълтите павета, да дели хората

“Кой дели на класи хората? Едно трябва да знаят: няма да има класи. Всички хора са еднакви, пазим всички хора. Работим за всички хора. Няма да позволя някой, който се е “изтропосал” на жълтите павета да дели хората”, заяви лидерът на ДПС-НН Делян Пеевски.

Пред събралите се репортери в кулоарите на парламента той благодари на АИКБ, “че им направиха протеста" (на ПП-ДБ, бел. ред.).

По-рано от ПП-ДБ излязоха с позиция и обясниха, че ако правителството не оттегли наистина бюджета, както вчера заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, протестите ще продължат.

"Ще работим между Коледа и Нова Година, няма проблем, както работят и българските граждани. В момента правилното е да се изтегли бюджетът, да се внесе нова макрорамка”, заяви в кулоарите на парламента лидерът на “Продължаваме промяната” Асен Василев.

Той е категоричен, че ако това не се случи, със сигурно ще има и нови протести.

Днес се срещат министърът на финансите Теменужка Петкова и социалните партньори - синдикати и работодателски организации. По време на срещата основен фокус ще бъде върху подготовката на Закона за държавния бюджет и бюджетите на ДОО и НЗОК за 2026 година. Тя е част от последващите стъпки за възобновяване на диалога и постигане на съгласие по основните параметри на бюджета между социалните и политическите партньори.