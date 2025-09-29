Младите потребители са най-застрашени от "купи сега, плати по-късно"

Методът „купи сега, плати по-късно“ дава добри възможности и има своите положителни страни и перспективи. Разбира се, съществуват минус и заплахи, но при добра финансова дисциплина предимствата са повече от недостатъците. Младите са най-застрашени от този метод, тъй като те все още нямат постоянни доходи и изградени финансови навици. Понякога този модел ги насърчава да правят покупки, които могат да отложат във времето. Създава се усещането, че разходът не е толкова голям. Това каза Габриела Руменова, създател на онлайн платформата "Ние потребителите", в предаването „Бизнес старт“ на Bloomberg TV Bulgaria с водещ Роселина Петкова.

Когато потребителите си дават ясна сметка за цената на един продукт, тогава методът е подходящ избор. Въпреки че „купи сега, плати по-късно“ се рекламира като услуга без лихви, ако пропуснеш вноска, се начисляват такси.

Какви са ползите за потребителите и бизнеса

Този метод помага на бизнеса да продадат повече стоки – не само като брой, но и като стойност. Потребителите си позволяват да купуват стоки или услуги по-смело и на по-висока цена. Без този модел това би било много по-малко вероятно. „Наличието на метода дава повече авторитет и легитимност на търговеца, тъй като предоставя допълнително потребителско изживяване“, коментира гостът.

Според събеседника отлагането на финансовата тежест – чрез разсрочено плащане, включително липса на първа вноска, е много атрактивно за потребителите. Друг голям плюс е бързината, с която се извършва целият процес. Ако хората обаче се задължат с няколко такива срочни заема, рискът да бъде изпусната вноска става много по-висок.

Най-честите сценарии при пропускане на вноски са налагането на такси или включването на колекторска фирма. Много е важно да можем да си налагаме дисциплина при управлението на личните си финанси. Това ще позволи на хората да могат да се възползват от плюсовете и да ограничат заплахите. „Действащото в момента законодателство е достатъчно добро, тъй като търговците са задължени да предоставят цялата информация за условията на тези кратки заеми“, обясни Руменова.

Тя добави, че динамиката на пазара и увеличаването на броя на финансовите инструменти създава възможности за потребителите. Стоковите кредити и кредитните карти също са често срещана форма на финансиране. Кредитирането от небанкови финансови институции обаче крие много по-високи рискове, което идва с по-високи лихви.

„Затова е толкова важно потребителите да знаят приликите и разликите между различните модели на финансиране. Добрата новина е, че тази тема вече е застъпена в образователната система, което позволява на младите хора да получат сигурна и надеждна информация“, сподели гостът.

Данните показват, че около 40% от потребителите са изпуснали поне една вноска. Най-често методът се използва за закупуването на ексклузивни стоки. Важно е да не се използва за импулсивни покупки, а за стоки и продукти, от които наистина се нуждаем. „Инфлуенсърите тук са много влиятелна група и младите хора се влияят много от мнението им. Важно е посланията, които отправят, да включва ясна и конкретна информация“, категорична е Руменова.

