"Моят финансов час на класа" достига до хиляди ученици в страната

Инициативата "Моят финансов час на класа" се завръща през тази учебна година с обогатена програма и амбиция да достигне до хиляди ученици в страната.

"Можем да се похвалим с надграждане. Във второто издание успяхме да дадем повече информация на учениците, което се оказа доста интересно за подрастващите и би им било полезно", каза координаторът на проекта Никол Траянова в "България сутрин".

Идеята за "Моят финансов час на класа" е дошла, по думите ѝ, от незапълнената ниша в образователната система. А именно - интегриране на систематичен подход, свързан с управление на личните финанси.

Учениците да пресмятат своите приходи и разходи, да разграничават своите желания и нужди, уточни Траянова.

Финансовият експерт Симона Ковачки на свой ред изтъкна пред Bulgaria ON AIR, че колкото по-подготвени са младежите в училище, толкова по-лесно ще им бъде в бъдеще.

"Стараем се да обхванем възможно най-много теми. Най-голям интерес проявяват към темите, свързани със спестявания и инвестиции. Информацията от интернет често е недостатъчна и младежите получават разпoкъсани знания. Нашето желание е да изградят солидна основа, на която да стъпят, след това да градят", обясни тя.

Ковачки уточни, че в дискусиите засягат също финансовите капани и пирамиди, хазартната зависимост.

Оказва се, че най-популярни сред младежите са криптовалутите, но често задават и въпроси за инвестиции в недвижими имоти.

Според Ковачки днешните младежи са ориентирани да планират в бъдещето и да си изградят стабилна система. Тя призова родителите да говорят на децата си за парите като инструмент, а не като тема "табу".

Никол Траянова също е на мнение, че кредитите и финансите не трябва да са тема "табу", а работа на родителите е да отварят тези теми и да дават информация на децата си.

Джобните и стипендията са първият ресурс, който учениците могат да управляват. От "Моят финансов час на класа" опитват да им обяснят как да ги управляват.

Инициативата достига до хиляди ученици в страната, а в начинанието помагат и над 30 доброволци.