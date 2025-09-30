IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
ПСС: Слънчево и студено е в планините

Съоръженията по курортите не работят

30.09.2025 | 10:06 ч.
Добри са условията за туризъм по планините, съобщиха от Планинската спасителна служби (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).

Очаква се през деня да е слънчево, а температурите варират от минус 3 до 8 градуса. Съоръженията по курортите в момента са в процес на профилактика и не работят, допълват от ПСС.

Споаред прогнозата за времето над планините облачността ще се разкъсва и ще намалява до предимно слънчево време. Ще духа умерен до силен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 11°, на 2000 метра - около 4°. (БТА)

