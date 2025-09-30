БЧК предлага: Насилието над лекари да се наказва със затвор

Който посегне на здравно лице при изпълнение на служебния му дълг, отива директно в затвора. Това решение на проблема с насилието срещу лекари предложи председателят на Българския Червен кръст (БЧК) Христо Григоров, който участва във форума "Медици на прицел. Как се лекува болното доверие?", част от националната кампания на съсловната организация срещу насилието над медици #ПребориГнева.

В събитието участваха министърът на здравеопазването Силви Кирилов, заместник-министърът на вътрешните работи Тони Тодоров, председателят на Българския лекарски съюз (БЛС) Николай Брънзалов, управителят на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) доц. Петко Стефановски.

Проблемът с насилието над лекарите ще се реши само с едно сериозно законодателство, което ще сложи всеки на мястото си, заяви Григоров.

"Влизайки в затвора, нека се докаже и да "тупка топката" кой е прав и кой е крив“, каза той. Според председателя на БЧК един такъв закон ще въведе респект и ще даде възможност проблемите с агресията над лекарите да бъдат решени. Без закон и без изпълнението на закона ще продължаваме и през следващите двайсет години да си говорим по темата, каза още Христо Григоров, цитиран от БТА.

Форумът, посветен на агресията над медици, продължи с дискусия, в която участие взеха обществени личности, сред които Боряна Калейн, акрисата и водещ Ралица Паскалева и певецът и водещ Павел Николов, както и Лазар Радков от инициативата „Капачки за бъдеще“.