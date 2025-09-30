IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
България спечели първа награда на EXPO 2025 в Осака

Д-р Бойко Таков и Марин Димитров с подробности за събитието

30.09.2025 | 16:00 ч. 2

Световно признание за България - страната ни спечели първа награда за "Най-добър талисман" на Световното изложение EXPO 2025 в Осака. 

"Талисманът на българския павилион се казва Лакто-чан и е инспириран от Лактобацилус булгарикус. Темата на EXPO 2025 беше спасяването на живота. Екип, който спечели с тази концепция, беше избран на конкурс и я представи в Япония", разказа д-р Бойко Таков в "България сутрин".

Той добави, че изложенията са специални и различни. Световните експота имат друга визия, представят самите държави и нямат комерсиална цел. 

На експото в Осака са представени над 160 държави и България заема достойно място сред тях със своя павилион в най-хубава зона, стана ясно още от думите на д-р Такова.

Марин Димитров е част от екипа ни, който печели голямото признание в Япония.

"Нашият екип е доста разонобразен и успя да създаде интересна концепция около бактериите. Бактериите имат функции, но когато срещнат заплаха, те забравят своите функции и се обединяват, за да я преодолеят. Което е и нашето послание към обществото - да сме обединени срещу всички неправди, войни, глобалното затопляне", обясни той за Bulgaria ON AIR. 

По думите му Лакто-чан символизира точно тази идея и послание на българския екип.

