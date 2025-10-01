Окончателно: Премахват автокъща "Капитолия" в "Борисовата градина" в София

Административният съд в София с решение от 29 септември 2025 г. е отхвърлил жалбите, подадени от "Софтрейд 2003" ООД и ЕТ "Минкин – Албена Минкин", срещу заповед на главния архитект на Столична община, с която се нарежда премахването на незаконно изградени съоръжения – стоманобетонни основи с метални навеси, разположени в терен от парк "Борисова градина", използван дълго време като автокъща "Капитолия", съобщиха от Столична община.

Процедурата по делото се проточи почти осем години, след като през 2017 г. инспекция на Общинския строителен контрол установи наличието на незаконни постройки в имот, собственост на общината.

Въпреки многобройните обжалвания и временни спирания на изпълнението, съдът окончателно потвърди правото на Столична община да премахне тези конструкции.

Съгласно действащото законодателство – Закона за устройство на територията – съдебното решение е окончателно и не подлежи на допълнително обжалване.

В случай че собствениците не изпълнят заповедта доброволно, Столична община ще пристъпи към принудително премахване на съоръженията.

"Борисовата градина е символ на София и принадлежи на гражданите. Недопустимо е върху терени на парка да се издигат незаконни постройки. Ще бъдем последователни и твърди в премахването на всички такива обекти", заяви кметът на София Васил Терзиев.