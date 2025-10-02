Кризата за кадри в туризма се задълбочава

Кризата за кадри в хотелите се задълбочава. Очакванията от началото на този сезон се оправдаха, за съжаление. Въпреки че до голяма степен хотелите успяват да комплектоват екипите си, проблемът стои на дневен ред и дори в определени моменти придобива характера на криза за бранша, коментира пред БНР Георги Дучев - изпълнителен директор на Българската асоциация на професионалистите в мениджмънта на хотели:

"Хотелиерите търсят решения, все още се справят, но е време и бизнесът, и правителството да вземат категорични мерки – така, че тази тенденция да бъде неутрализирана и обърната".

По думите на Дучев проблемът не е специфичен само за България. Хотелиерската индустрия въобще туристическият бизнес в цял свят е изправен пред липса на кадри.

"Една от причините за проблема е смяната на поколенията. Младите хора от поколението Z, което навлиза в работоспособна възраст, все по-малко проява интерес към физическа работа, която е свързана с присъствие. Няма как да правим туризъм дистанционно.

Натъкваме се на сблъсъка в изискванията на самата работа и манталитетът на дигиталното поколение, което обича да работи part time, обича да работи дистанционно."

Сред другите причини Дучев посочи сезонният характер на бизнеса, както и пост-COVID ефектът.

"Искаме след пандемията да върнем у нас блясъка на бизнеса с инструментите, с които разполагаме", допълни експертът.

Като пример за усилията в тази посока той посочи, че от няколко години възнагражденията в сектора стабилно и постоянно растат. Темпове надвишават не само инфлацията, но и ръста на приходите на хотелите средно. Ако говорим за 10-12% ръст в приходите на хотелите годишно, то възнагражденията на персонала растат с порядъка на 20-25.