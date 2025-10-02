IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Пътят Монтана-София през Петрохан е почистен от снега и проходим

Снежната покривка е около пет-шест сантиметра

02.10.2025 | 18:09 ч. 3
БГНЕС

Пътят Монтана-София през прохода Петрохан в Стара планина е почистен от снега и е проходим при зимни условия, съобщи областният управител на Монтана Калин Хайтов.

От сутринта в прохода вали сняг, като до момента има снежна покривка от около пет-шест сантиметра. Три машини чистят снега и към момента няма закъсали автомобили. Областният управител препоръча да се шофира внимателно, тъй като има опасност от падане на клони и на цели дървета върху шосето. Той посочи, че листата на дърветата са още зелени и стоят по тях, което е предпоставка да задържат върху клоните големи количества от тежкия и мокър сняг, който вали в момента. Възможно е в един момент натежалите от снега клони или дървета да са прекършат и да паднат върху преминаващ по пътя автомобил.

Заради катастрофа на главния път Е-79 между Монтана и близкото село Крапчене от 13:30 до 16:30 часа е било затруднено движението в този участък и преминаването се е регулирало от полицията. Преди минути пътят е пуснат за свободно движение. При въпросната катастрофа са се ударили два тежкотоварни и един лек автомобил, като име един леко пострадал, съобщиха за БТА от Областната дирекция на МВР в Монтана.

