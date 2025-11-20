IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Бюджетът за догодина влиза за първо гласуване в пленарната зала

Дефицитът възлиза на 3,6 милиарда евро

20.11.2025 | 07:42 ч. 7
Снимка БГНЕС

Финансовата рамка на бюджета за догодина влиза за първо гласуване в пленарната зала. 

По-рано през седмицата водещите ресорни комисии я одобриха, въпреки острите забележки на работодатели и синдикати. 

Първи на вниманието на депутатите ще бъде бюджетът на Държавното обществено осигуряване, където е заложено минималната работна заплата от 1 януари да бъде малко над 620 евро, а всички пенсии ще се увеличат по "швейцарското правило" с между 7 и 8%. 

Осигурителната тежест ще се покачи с 2 процентни пункта. В бюджета за здраве вноската остава 8 %. 

Цялостната рамка претърпя доста критики, част от които представени преди два дни в Парламентарната комисия по бюджет и финанси. 

Дефицитът в проектобюджета за догодина възлиза на 3,6 милиарда евро - максимално допустими по Маастрихт от 3 на сто от брутния вътрешен продукт. 

Потенциалният нов дълг - 10,5 милиарда евро надхвърля многократно дефицита и рефинансирането на стари задължения.
 
Йордан Цонев от ДПС Ново начало и Атанас Атанасов от левицата подкрепиха бюджета, а от ПП - ДБ остро го разкритикуваха.

Възражения имаше от „Възраждане“, МЕЧ и „Величие“, както и от бизнеса и синдикатите, но по различни направления. Работодателите негодуват срещу покачването на данъчно-осигурителната тежест, а синдикатите - срещу ниските доходи в определени структури.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

бюджет парламент рамка дефицит гласуване
