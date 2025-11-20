Белият дом отказва да коментира новия мирен план за Украйна

Белият дом не пожела да коментира информацията за нов мирен план за Украйна, предвиждащ Киев да отстъпи части от Източна Украйна, намиращи се към момента не под украински контрол, в замяна на гаранции за сигурност за Украйна от страна на САЩ срещу бъдеща руска агресия. Според изданието "Аксиос" планът призовава Украйна да намали числеността на въоръжените си сили и да да се откаже от ключови категории оръжия, наред с други изисквания, предаде Ройтерс.

Държавният департамент на САЩ засега също не е коментирал.

Високопоставен украински представител каза по-рано пред Ройтерс, че Киев е получил "сигнали" за американските предложения за спиране на войната, които Вашингтон е обсъдил с Москва. Украйна не е имала думата в подготовката на тези предложения, каза източникът.

Очаква се Зеленски, който имаше разговари вчера в Анкара с турския президент Реджеп Тайип Ердоган, да се срещне днес с представители на американската армия в Киев. Американска делегация, водена от министъра на сухопътните сили Дан Дрискол, е в Киев на "мисия за установяване на фактите", съобщи американското посолство в украинската столица.

В публикация в "Телеграм" Зеленски не спомена нищо за предложението на Вашингтон, но призова лидерите на САЩ да останат ефективни и силни, за да се сложи край на продължаващата вече повече от три години и половина война.

"Главното, което трябва да стане, за да се спре кръвопролитието и да се постигне траен мир, е да работим в координация с всички наши партньори и лидерите на САЩ да останат ефективни, силни", написа Зеленски в приложението "Телеграм" след днешните си разговори в Турция. Зеленски подчерта, че само САЩ и американският президент Доналд Тръмп "имат достатъчно сила, за да сложат край на войната".

Подобен план би представлявал сериозен удар за Киев на фона на проблемите, пред които вече е изправен, като напредъка на руските сили в източната част на Украйна и усилията на Зеленски да се справи с корупционния скандал, в резултат на който украинският парламент отстрани вчера от длъжност министрите на енергетиката и правосъдието, отбелязва Ройтерс.

Планът предвижда "признаване на (анексирането на) Кримския полуостров и други области, които руснаците са завзели“ и "намаляване на (украинската) армия до 400 000 души", съобщи източник на Франс прес. Той предвижда и Украйна да се откаже от всички оръжия с голям обсег. Според източника на АФП "не е ясно" какво трябва да направи Русия в замяна и дали планът идва от самия Тръмп, или от екипа му, което по думите на източника е важен нюанс. /БТА