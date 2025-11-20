Mъж откри златни кюлчета, докато коси тревата в двора си

Общински служител от Баневиц, предградие на Дрезден, Германия, e намерил златни кюлчета, докато коси тревата в двора си, предава RTL.

Полицията сега разследва дали кюлчетата са били скрити там след кражба. Ако не открият нищо, златото ще бъде продадено, а парите ще отидат за финансиране на сдружения в общината.

Във всеки случай, тази находка предизвиква доста шум в селото.

„Аз съм говорител на полицейското управление в Дрезден повече от 20 години. Никога преди не съм се сблъсквал с подобен случай.“, каза Марко Ласке от полицейското управление в Дрезден.

Мъжът първоначално е открил осем кюлчета. Той е косил района на хълма Хенгстберг с тример. След проверка от службата за обществен ред са открити още двe кюлчета. Всяко кюлче тежи една унция. Изненадата в кметството е била голяма: „В началото трудно можеш да повярваш“, каза кметът на Баневиц Хайко Версиг.

Златните кюлчета в момента са на сигурно място в полицейското управление в Дрезден.

„Това, че златните кюлчета се предават на полицията като намерени вещи, е нещо изключително рядко.“

Разследващите сега проверяват дали кюлчетата са били откраднати при кражби с взлом или измамни престъпления. Досега не е установен съответен случай.

Златните кюлчета струват около 30 000 евро. Гравирани серийни номера ще бъдат използвани за определяне на законния собственик на златото.

Ако никой собственик не се яви в рамките на шест месеца и полицията установи, че не е извършено престъпление, вещта се връща на общината съгласно действащото законодателство.

Кметът Хайко Версиг вече има планове: „Ако наистина ни се върна, бих искал да ги използвам финансиране на клубовете ни“, каза той.

В Баневиц има около 50 клуба – включително спортни, музикални, пожарни и карнавални клубове. „Бих искал да ги зарадвам с тези пари.“

Не можеше ли общинският служител просто да задържи златото?

Според Германския граждански кодекс, открилите са длъжни да докладват за находките си. След шест месеца без никакъв контакт със собственика, предметът може да бъде задържан от човека, който го е открил. В публичните институции обаче той се връща на институцията, която го управлява. Общинският служител има право на такса за намиране – според Германския граждански кодекс тя е три процента за намерени предмети на стойност над 500 евро и пет процента за предмети на стойност под 500 евро. /NOVA