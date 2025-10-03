IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Шестокласниците ще правят Национално входно ниво по математика

Около 55 000 ученици ще решават 13 задачи онлайн

03.10.2025 | 07:30 ч. 2
pixabay

Националното входно ниво по математика за шестокласниците ще се проведе днес. То ще продължи 40 минути, в дигитална среда и ще съдържа общо 13 задачи - 11 с избираем отговор, както и две с кратък свободен отговор.

Целта е да се направи оценка на наученото по математика в пети клас. Дали да бъдат вписани оценките от изпита ще става по преценка на учителя. Очаква се днес знанията си да тестват около 55 хиляди шестокласници.

От МОН припомнят, че през миналата година беше осъществено подобно онлайн тестване при деветокласниците по природни науки. Затова не очакват да има проблеми на днешния изпит.

математика 6. клас входно ниво
