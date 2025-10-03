Евакуират хора във ваканционно селище Елените, водата по улиците е над метър ВИДЕО

Тече евакуация във ваканционно селище Елените. Това съобщиха за БТА от пресцентъра на Областна управа - Бургас.

Задействан е BG-ALERT с указания за незабавна евакуация и качване на високо.

Над 10 екипа на пожарната са на място.

Областният управител на Бургас също пътува натам заради утежнената ситуация.

Преляла е река. Над един метър воден стълб тече по улиците. Има обърнати коли и коли в морето. Къщи са под вода.

Електрозахранването е прекъснато.

Местните власти призовават всички да запазят спокойствие, да следват официалните инструкции и да не се опитват да се връщат в евакуираните зони, докато не бъде даден ясен сигнал, че опасността е преминала.