Тимчо Муцунски: Не пращаме учебници да ги одобряват в София

„Правителството винаги ще отстоява македонския език, идентичност и история. Не пращаме учебници да ги одобряват в София". Това заяви вчера министърът на външните работи на РСМ Тимчо Муцунски.

Изказването му бе отговор на въпрос от депутата Реджеп Исмаил (Левица) относно заключенията от работата на Съвместната мултидисциплинарна експертна комисия по исторически и образователни въпроси с България.

Муцунски внуши, че става дума за „координираната атака" към него „от българския съпредседател на Комисията проф. Ангел Димитров и от депутата (Исмаил)", пише БГНЕС.

„Напълно изненадан съм, че в рамките на няколко дни въпросът за работата на Съвместната комисия и политическата атака срещу мен беше повдигнат едновременно от българския съпредседател проф. Ангел Димитров и от вас. Може и да е случайност – координирана атака срещу МВнР от Димитров и Исмаил. Някои казват, че в политиката не бива да вярвате в случайности, но аз ще проявя добра воля и ще приема, че това е случайно съвпадение", каза Муцунски.

Тимчо Муцунски каза още, че вярва в необходимостта Комисията да бъде ръководена от експерти, които внасят научно обосновани изводи, и че всеки политически коментар от негова страна би се тълкувал като вмешателство.

„От тази гледна точка вярвам, че Комисията в този си състав ще продължи да работи независимо и на основата на факти. Ако погледнете цялостната ни външна политика, ще видите, че никога не сме били за отстъпки на всяка цена и че ключов въпрос във всички политически решения, свързани с България, е защитата на македонската идентичност, културна уникалност и история. Вярно е, че от другата страна на границата има хора, които желаят да отрекат нашата история, идентичност и език, но затова повече от година и половина ние твърдо отстояваме тези позиции. Комисията трябва да работи изключително на базата на факти и аргументи, напълно независимо и извън политическо влияние", заяви министърът.

Според Муцунски „Димитров често го предизвиква, за да му изтръгне политическа позиция и после да заяви, че македонското правителство се намесва в академичната свобода и независимост".

„Вярвам, че това не е била вашата цел, че сте доброжелателен и искате да узнаете позицията на правителството. Ето – казвам ви: правителството винаги ще защитава македонската идентичност, език и история", подчерта Муцунски.

Депутатът Исмаил коментира, че министърът „се опитва да избегне политическата отговорност, като представя Комисията за научен и академичен орган".

„Вярвайте – по своята същност и в документите, които я уреждат – включително последния протокол, френското предложение и Договора за добросъседство – нейните заключения имат пряко политически последствия. Става дума за суверенитет, който е политически въпрос. Не можете да твърдите, че не се намесвате в Комисията", каза Исмаил. Той попита министъра и „на какво основание са били изпратени за цензура учебниците за 5-ти и 6-ти клас в България", което Муцунски определи за „дезинформация и фалшива новина".

„Нищо не е изпратено в София за одобрение. Това е дезинформация, фалшива вест. Нашите държавни институции не са изпращали нито учебник, нито документ в София за т.нар. благословия. Такова нещо не се е случило", подчерта външният министър.

Той уточни, че диалогът със съседите е необходим и че трябва да се работи за затваряне на всички открити въпроси, но това никога не бива да става на всяка цена и в ущърб на националните интереси.

„Напълно вярвам, че професор (Ванчо) Георгиев и неговият екип знаят как да работят – свободно, независимо и на основата на знанията и фактите, с които разполагат. Това може да бъде комисия, която ще работи с години и няма да постигне заключение, ще дискутира и дебатира по различни въпроси и е естествено развитието не винаги да удовлетворява другата страна. Но те дискутират на основата на исторически факти и научни знания. Знам, че най-много бихте искали да докажете, че вашата теза е вярна – че ВМРО-ДПМНЕ е направило отстъпка – но посочете поне една подобна отстъпка през последната година", каза Муцунски, допълвайки, че „не вярва депутатът да е координиран с историците в София".

Исмаил отговори, че няма никаква координация и че има подкрепа, включително и от „Левица", срещу, според него, „тези агресивни атаки към македонския език и идентичност", поради което предлага Северна Македония да се оттегли от Комисията.

Съвместната комисия е създадена съгласно Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество от 2017 г. и нейната работа и успех са ключови за двустранните отношения.