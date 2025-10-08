УНСС и ПромениКартинката с ново пространство за вдъхновение и устойчиви идеи

В началото на новата академична година в Университета за национално и световно стопанство (УНСС) беше открит модерен вътрешен кът за отдих, създаден като продължение на успешното партньорство между университета и информационната кампания ПромениКартинката на Филип Морис България. Пространството е разположено в централното фоайе на сградата и съчетава уют и функционалност – комфортни зони за разговори, споделена работа или кратка пауза между лекциите.

"С откриването на това модерно споделено пространство за студентите, изградено с помощта на Филип Морис България, ние правим още една крачка към създаването на вдъхновяваща и устойчива университетска среда. По пътя към устойчивото развитие УНСС намери стратегически партньор в лицето на компанията и инициативата ПромениКартинката, която ни обединява около една важна кауза – опазването на околната среда от замърсяване и изграждането на отговорно поведение сред младите хора. Убеден съм, че чрез подобни партньорства не само подобряваме условията за нашите студенти, но и даваме пример как знанието, иновациите и социалната отговорност могат да вървят ръка за ръка", коментира ректорът на УНСС проф. д-р Димитър Димитров.

Той подчерта, че инициативата е естествено продължение на ангажимента на университета да развива кампуса в посока устойчивост и отговорност.

От ляво на дясно: Симеон Попов- ФМ,Вержиния Джевелекова- ФМ,проф. Цветана Стоянова-УНСС , Диляна Якова - ФМ, Калоян Стефанов-УНСС

"Кампанията ПромениКартинката започна като информационна инициатива срещу замърсяването с цигарени фасове, но пет години по-късно тя се е превърнала в нещо много повече – в платформа за промяна на обществените нагласи и културата на отговорност. Днес тя не е просто призив за устойчиво поведение, а път към осъзнато отношение към средата, в която живеем. Радваме се, че сред академичната общност и студентите намираме съмишленици, които припознават каузата като своя. Надявам се все повече млади хора да искат да променят картинката – не само около себе си, но и в начина, по който мислим за бъдещето“, заяви Диляна Якова, мениджър „Регулации и устойчиво развитие“ във Филип Морис България.

Тя акцентира, че партньорството с УНСС показва как посланията на инициативата достигат до младите хора и провокират трайна промяна в нагласите.

"Този кът е едновременно пространство за отдих и за активна работа на нашите студенти. Вярвам, че чрез него информационната кампания ПромениКартинката ще достигне до младите хора по естествен и ангажиращ начин. Те ще имат възможност да преосмислят част от своето поведение и да се замислят за личната си роля в опазването на околната среда – кауза, която ни обединява като общество“, коментира проф. Цветана Стоянова, заместник-ректор на УНСС. Думите ѝ намериха подкрепа и в студентската общност.

"За нас като студенти е важно не само да имаме удобни пространства за отдих и работа, но и да виждаме, че се обръща внимание на теми като опазването на околната среда. Кътът вече се използва активно между лекциите, а това показва колко необходим и добре приет е. Поздравления към ръководството за инициативата и за това, че изгражда партньорства, които създават реална стойност за студентите“, каза Калоян Стефанов, председател на Студентския съвет на УНСС.

Партньорство, което расте

Сътрудничеството между УНСС и ПромениКартинката стартира още през 2023 г., когато в двора на университета бяха поставени смарт пейки със соларни панели и цветни интерактивни кутии за събиране на употребени тютюневи филтри. Те бързо станаха любимо място за студентите – за зареждане на телефони, учене на открито или просто за разговори след лекции.

Соларните пейки предлагат безжичен интернет и зарядни, а енергията се черпи изцяло от слънцето. Интерактивните кутии пък напомнят, че фасовете – макар и малки – са вид биопластмаса, чието разграждане може да отнеме до 15 години.

За ПромениКартинката

ПромениКартинката е информационна кампания на Филип Морис България, стартирала през 2021 г., с мисия да обърне внимание на замърсяването с неправилно изхвърлени тютюневи филтри и други отпадъци. Вече пета година кампанията привлича все повече партньори, доброволци и съмишленици, обединени от идеята, че чистата градска среда е отговорност на всички ни.

Материалът се публикува с подкрепата на Филип Морис България.