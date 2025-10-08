Трима учени печелят Нобелова награда за химия за работа върху металоорганични структури

Нобеловата награда за химия за 2025 г. беше присъдена на трима изследователи – японец, британец и йорданец – за разработването на "металоорганични рамки“, съобщава CNN.

Сусуму Китагава, Ричард Робсън и Омар Яги ще си поделят наградата за предоставяне на химиците "нови възможности за решаване на някои от предизвикателствата“, пред които е изправена областта, обяви Нобеловият комитет на церемония в Стокхолм.

"Тези конструкции, метално-органичните структури, могат да се използват за събиране на вода от пустинния въздух, улавяне на въглероден диоксид, съхранение на токсични газове или катализиране на химични реакции“, обяви комисията, която присъди наградата.

Лауреатите ще си поделят парична награда от 11 милиона шведски крони. Те ще получат наградата си на специална церемония в Швеция през декември.

От 1901 до 2024 г. са присъдени 116 Нобелови награди за химия. Осем от 197-те носители на наградата за химия са жени, включително Мария Кюри през 1911 г.

Наградата за 2024 г. беше присъдена на Дейвид Бейкър, биохимик от Университета на Вашингтон в Сиатъл, и на Демис Хасабис и Джон Джъмпър, компютърни учени в Google DeepMind, британско-американска лаборатория за изследвания на изкуствен интелект, базирана в Лондон, допълва АР.

Тримата бяха наградени за откриването на мощни техники за декодиране и дори проектиране на нови протеини, градивните елементи на живота. Тяхната работа използва съвременни технологии, включително изкуствен интелект, и има потенциал да трансформира начина, по който се произвеждат нови лекарства и други материали.