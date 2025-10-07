Пилоти в Индия настояват за заземяването на всички Boeing 787 Dreamliner

Най-големият пилотски синдикат в Индия призова регулаторните органи да приземят и инспектират всички самолети Boeing 787 Dreamliner в страната, след като аварийното захранващо устройство на полет на Air India неочаквано се активира във въздуха.

Въздушната турбина или RAT, резервна система, която се задейства автоматично, за да осигури захранване или хидравлично налягане при повреди по време на полет, падна от фюзелажа на полет AI117 по пътя към Бирмингам, Великобритания, в събота, въпреки че авиокомпанията по-късно потвърди, че всички системи на борда са работили нормално.

Федерацията на индийските пилоти, представляваща около 6000 пилоти, нарече инцидента безпрецедентен и предупреди, че той може да сигнализира за електрическа неизправност.

Синдикатът изпрати писмо до Генералната дирекция на гражданската авиация с искане за пълна проверка на всички 34 самолета Dreamliner в страната.

"Никога не съм чувал RAT да се задейства автоматично без никакви хидравлични загуби, загуби на мощност или повреди", каза президентът на асоциацията, Чаранвир Сингх Рандхава, цитиран от The New York Times.

Инцидентът се случи на 4 октомври, когато AI117 от Амритсар в северния индийски щат Пенджаб беше на път за Бирмингам. RAT на 12-годишния Boeing 787-8 се задейства по време на подхода към писта 33, въпреки че силовите системи и двигателите на самолета работели добре, алармирайки пилотите.

Самолетът кацнал безопасно, но обратният полет бил отменен като предпазна мярка. Самолетът излетял отново на следващия ден по маршрута Бирмингам-Делхи.

В отговор на запитване от The Independent, Boeing заяви: „Ще трябва да се доверим на клиента за коментари“.

The Independent се свърза с Air India за коментар.

Това е вторият подобен инцидент през последните месеци. Катастрофата на полет 787 на Air India през юни, при която загинаха 260 души, се случи след задействането на RAT заради загуба на захранване.

Предварително разследване потвърди, че същата турбина се е задействала след загубата на захранване на самолета, но служителите все още проверяват дали това е резултат от прекъсване на захранването или е допринесло за него.

В предварителния доклад се отбелязва, че превключвателите за управление на горивото на Dreamliner са били преместени от „работа“ на „изключване“ точно преди удара, прекъсвайки подаването на гориво и към двата двигателя.

Air India, авиокомпания на Tata Group, заяви след последния инцидент, че полетът от Бирмингам е кацнал безопасно в събота и първоначалната проверка е показала, че „всички електрически и хидравлични параметри са нормални“.

"Това е сериозен проблем, който налага подробно разследване", каза капитан Рандхава, според Associated Press.

Регулаторите все още не са заявили дали ще разследват последния инцидент.

The Independent се е свързал с Генерална дирекция за гражданска авиация за коментар.