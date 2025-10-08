Социалното министерство отпуска помощ за пострадалите от наводненията

Социалният министър Борислав Гуцанов заяви, че на днешното заседание на Министерски съвет са одобрени помощи за пострадалите от наводненията.

"По 3000 лв. ще се дават като допълнителна подкрепа за пострадалите семейства от наводненията. Трябва жилището им да бъде законно построено и е да е единствено жилище, в което да живеят. Освен тези 3 000 лв., има още по 1 914 лв., тоест сумарно помощта става близо 5 000 лв. Може да се кандидатства за още 2 500 лв. за повредена покъщнина – телевизори, перални, печки и т.н. Помощта, която може да получи едно пострадало семейство, е в рамките на 7 500 лв. Всичко ще бъде за сметка на бюджета на Министерството на труда и социалната политика", уточни министърът.

Гуцанов посочи, че сумите не са големи, но това са възможностите на министерството.

По закон еднократната помощ при бедствие е равна на трикратния размера на линията на бедност – 1914 лева. С решението днес към тези 1914 лева пострадалите ще могат да получат допълнително до 7500 лв.

На следващо заседание на Министерския съвет от Министерството на труда и социалната политика ще бъде предложена и финансова помощ за близките на загиналите.

"Разбираме, че мъката не може да бъде потушена със средства, но поне семействата да знаят, че държавата застава зад тях", каза още Гуцанов. Очаква се допълнителната помощ да е в размер на 15 000 лева.

Той благодари на служителите на социалното министерство, които са на терен от първия момент и оказват подкрепа. Знам, че сумите не са големи, но искам хората да знаят, че могат да разчитат на нас“, каза още социалният министър.

В момента в МТСП се подготвя проект, с който общините да бъдат подпомогнати за борба със стихиите.

"Целта е да включим безработни лица в дейности по почистване на дерета, обезопасяване на инфраструктурни обекти, сухи речни корита и други подобни. Идеята е да бъдем полезни в такива кризисни ситуации, като вземем превантивни мерки, вместо да реагираме постфактум", обясни Гуцанов.