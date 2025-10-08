Шест месеца затвор за инфлуенсър, заблуждавал минувачи, че ги убожда със спринцовка

27-годишният френски инфлуенсър Амин Мохито, по-известен онлайн като Ilan M, беше осъден на шест месеца затвор и глоба от Парижкия наказателен съд за "насилие с оръжие, което не е довело до нетрудоспособност", съобщи в. Libération.

Поводът са поредица от "вайръл" видеа, в които той заблуждавал минувачи, като имитирал, че ги пробожда със спринцовка.

Според прокуратурата Мохито е насърчил — съзнателно или не — по-широка тревожна тенденция във Франция: десетки жени са съобщили, че по време на партита и музикални фестивали са били инжектирани с неизвестни вещества против волята им.

В съдебната зала инфлуенсърът се защити, че не е бил наясно с тази практика и че живеел "в свой собствен свят".

"Имах много лошата идея да правя тези пранкове, като имитирах това, което бях видял в интернет — в Испания, в Португалия. Не мислех, че може да навреди на хората. Това беше моята грешка: не мислех за другите, мислех само за себе си", заявил той, цитиран от Libération и People.

Акаунтът му в Instagram има над 131 хиляди последователи, но от ареста му на 26 юни насам той не е публикувал нищо. Профилът му в TikTok е деактивиран.

Прокуратурата първоначално поиска 15 месеца затвор, но съдът постанови 12 месеца, като половината от присъдата бе условно отложена.

Адвокатката на Мохито, Мари Кларе дьо Фльорьо, коментира пред Libération, че решението „връща дебата в по-реалистични рамки след първоначалната медийна истерия“ и „поставя баланс между опазването на обществения ред и основните права на клиента ѝ“.