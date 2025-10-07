Най-мощният радар за изтребители в западния свят: Обявен е нов APG-82(V)X за изтребителите F-15EX

Американският изпълнител в областта на отбраната Raytheon разработи нов основен радар за подобрени варианти на изтребителя F-15, APG-82(V)X. Според фирмата, това значително подобрява възможностите на предишните радари с използването на „авангардната технология от галиев нитрид (GaN) за повишаване на ефективността на радара, осигурявайки увеличен обхват, усъвършенствани възможности за борба въздух-въздух, въздух-земя и електронна война“, пише MWM. F-15 е единственият тип тежък изтребител , произвеждан в западния свят, и носи значително по-голям радар от всеки друг западен тип изтребител, като APG-82 е приблизително 50 процента по-голям от AN/APG-81 и AN/APG-85, използвани от F-35. Докато F-35 ще премине от използването на AN/APG-85, преходът към APG-82(V)X се очаква да изведе сензорния набор на F-15 до подобно напреднал технологичен стандарт, макар и със значително по-голяма мощност поради по-големия му размер.

Според Raytheon, новият радар ще може да проследява и атакува цели по-бързо „с многофункционално управление на огъня и възможности за електронна война“ и „ще помогне на бойците да вземат по-бързи решения и да осигурят превъзходна ситуационна осведоменост в оспорвани среди“. Технологията с галиев нитрид, подобна на тази в AN/APG-85, поддържа по-високи напрежения, но генерира по-малко топлина, което позволява по-плътен набор от предавателно-приемателни модули с по-малко енергия за значително по-ефективен дизайн. Очаква се APG-82(V)X не само да бъде интегриран в новопроизведените изтребители F-15EX, които в момента се закупуват от ВВС на САЩ, но и да се разглежда като начин за модернизиране на сензорните комплекти на по-старите изтребители F-15E от времето на Студената война, тъй като експлоатационният живот на тези самолети ще бъде удължен.

Въпреки че е голям по стандартите на западните изтребители, радарният капацитет на F-15 е по-малък от този на изтребителя за превъзходство във въздуха Су-27 и неговите производни, произвеждани в момента в Китай и Русия, и още повече от руските прехващачи МиГ-31БМ , които носят радари над два пъти по-големи. Китайските J-16 и J-15T в момента се оценяват като носители на най-мощните радари от всички изтребители в света, с комбинацията от много по-голям размер на радара и особено високата степен на сложност на китайската електронна и радарна индустрия, което позволява интегрирането на авангардни сензори. F-15EX и J-16 имат сравними роли, като техните особено дълги обсеги, мощни сензори и висок капацитет за носене на оръжия им позволяват ефективно да допълват флотилии от стелт изтребители като J-20 и F-35. Докато J-16 отдавна е интегрирал най-дългообхватната ракета въздух-въздух в света PL-XX, се очаква F-15EX скоро да интегрира подобно голяма ракета LRAAM, която ще може да използва по-пълноценно подобрените му сензорни възможности.