Украйна иска крилати ракети „Томахоук“, а Съединените щати обмислят искането на Киев за мощната оръжейна система. Русия обаче прави всичко възможно, за да предотврати навлизането на „Томахоук“ в украинския арсенал, тъй като те биха могли да променят хода на войната в полза на Украйна, пише за TNI журналистът Ставрос Атламазоглу.

„Томахоук“ за Украйна

С възвръщането на благоволението на администрацията на Тръмп, съществува потенциалът страната, която е в конфликт, да получи крилати ракети „Томахоук“. Русия се опитва да предотврати това.

„Руският президент Владимир Путин продължава опитите си да възпре САЩ от изпращането на ракети „Томахоук“ в Украйна, като свързва подобренията в двустранните отношения между САЩ и Русия с отстъпките на Съединените щати по отношение на войната в Украйна“, оцени Институтът за изследване на войната (ISW).

Путин заяви, че потенциален трансфер на ракети „Томахоук“ в Украйна би навредил на отношенията между САЩ и Русия и на „зараждащата се положителна тенденция“ между двете администрации. За първи път, откакто Кремъл започна пълномащабното си нахлуване в Украйна, Тръмп покани Путин в Съединените щати през август. Въпреки очакванията, че срещата ще доведе до договорен мир, от срещата на високо ниво не се получи нищо.

„Кремъл се опитва да попречи на Съединените щати да предоставят ракети „Томахоук“ на Украйна, за да запазят убежището, на което Русия се радва в тила си“, добави ISW.

Ракетата за наземно нападение BGM-109 „Томахоук“ (TLAM) е крилата ракета, изстрелвана от въздуха или морето. Тя лети с 550 мили в час и остава близо до земята (от 100 до 150 фута), за да избегне откриване. Боеприпасът може да носи различни бойни глави, включително единична бойна глава от 1000 фунта и бойна глава с подбоеприпаси, заредена с касетъчни бомби.

„Томахоук“ би разширил значително обхвата и разрушителните възможности на украинската армия и би могъл да спре руското настъпление.

Според ISW, има „поне 1945 руски военни обекта в обхвата“ на версията „Томахоук“ с удължен обхват и поне „1655 в обхвата“ на стандартната версия. По този начин има повече от 3600 цели, достъпни за украинска армия, въоръжена с „Томахоук“. Разбира се, би било нереалистично да се очаква Съединените щати и НАТО да изпратят на Украйна 3600 ракети „Томахоук“, но дори и малка част от този брой може да промени нещата.

Разширената версия на крилатата ракета има некласифициран обхват от малко над 1200 мили, докато стандартната версия може да порази цели на приблизително 1030 мили разстояние.

Най-скорошният пример за разрушителните възможности на ракетата „Томахоук“ в активни операции е от юни, когато подводница с управляеми ракети на ВМС на САЩ изстреля десетки „Томахоук“ срещу иранско ядрено съоръжение като част от операция „Midnight Hammer“.

Руските военни като цяло се затрудняват да се защитят от украински огън на далечни разстояния. Например, въвеждането на високомобилната артилерийско-ракетна система M142 (HIMARS) в украинския арсенал през лятото на 2022 г. доведе до това руските сили да не могат да се защитят от нея, принуждавайки ги да изтеглят много важни цели извън обсега на M142 HIMARS.

Чрез използването на самоубийствени дронове украинските сили постигнаха големи победи, включително унищожаването на няколко руски стратегически бомбардировача в цяла Русия. Въпреки че украинските военни имат способността да нанасят удари дълбоко в тила на врага със самоубийствени дронове, тези безпилотни летателни системи нямат разрушителната способност да постигнат резултатите, които биха могли да променят хода на конфликта, особено при многократно използване. „Томахоук“ обаче има тази способност.