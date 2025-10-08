Борисов ще решава кризата с боклука, подава ръка на софиянци

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че ще подаде ръка на софиянци за кризата с боклука, защото “те не са виновни”.

“Той (Васил Терзиев, бел. пред.) е две години вече кмет, срещу коя мафия се бори", попита Борисов и добави: “Кметът да идва с решение, да каже какво иска от нас", призова Борисов.

Лидерът на ГЕРБ припомни, че когато е бил кмет са затворили сметището в Суходол. “След това премиерът Станишев прибра кофите за боклука от София. Тогава аз се опълчих и победих, и София години наред бе най-чистата столица”. Борисов нападна Терзиев, че "счита, че да си кмет е даденост по наследство - дядо ти като е шеф на военното контраразнузнаване, всичко ти се полага".

"Няма да се спирам на грешките на Терзиев. Още като "Спаси София" и Борис Бонев напуснаха ПП-ДБ разбрах, че нещо локално се готви, разбрах, като почнаха да им бягат кметове и общински съветници. И обвинения на Бонев бяха за несправяне с работата. Сега, ако трябва днес този "герой" да го притесняваме, за кое не е свършил, би било грешка", обясни Борисов.

Той предложи на Терзиев “да внесе един лист хартия или през неговите депутат тук за извънреден закон - бедствия, околна среда, природа, екология...Каквото иска. Да му гласуваме без обществена поръчка да купи камиони да назначи хора, да се справи с проблема.

“Ще има 66 депутати "за", ако иска да свърши работа и нещо му пречи. 66 депутати има в зала. Днес да го внесе - мобилизация, национализация, каквото иска, но да дойде с решение и да каже, че така ще изчисти боклука", настоя той.

По повод предложението на Румен Христов от СДС след изтичането на президентския мандат да има “период на охлаждане”, Борисов каза, че това е глупост.

“Навремето имаше, понеже виждам едно повторение на история. Навремето правиха закон, че кмет не може да бъде лидер на партия. Правиха го, за да не мога аз да направя ГЕРБ. И какво се случи? Обратното. Така, че Румен Христов нещо такова си е мислил, но това е най-голяма глупост, която може да си помисли някой. Много го уважавам, но когато нещо подобно се говори би трябвало да го съгласува”.

По повод другата коментирана тема - тази за срещата му с Доналд Тръмп-младши, Борисов коментира така: "Частни срещи с деца на моите приятели, не виждам какво да ви разкажа”.