Д-р Кацаров: Държавната намеса в здравеопазването е погрешна

Средната възраст на психиатрите в България е 59 години, на лекарите - 53 години. Над 1/3 от работещите лекари са пенсионери. На тях се крепи системата. Това каза бившият здравен министър д-р Стойчо Кацаров в студиото на "Денят ON AIR".

По думите му това, че лекарите застаряват, е още една причина да се обърне внимание на младите лекари, специализантите.

Те трябва да бъдат мотивирани да останат в България, за да има утре кой да лекува хората.

"Всички партии наддават за заплати - откъде ще ги вземат тези пари? Държавата има ли склад с пари, за да ги извади и да почне да ги раздава? Държавата взима пари от едни хора и ги дава на други. Взимайки заем, тя взима пари от бъдещите поколения. Когато те започнат да работят, ще разберат, че има дълг,

Бившият здравен министър акцентира, че в момента държавата не позволява на младите да работят за заплата, тъй като Здравната каса не ги признава за лекари.

"Затова те не могат да изкарват пари. Ако им се позволи да работят като изпълнители по клинични пътеки и общопрактикуващи лекари, сами ще изработват заплатите си", категоричен е д-р Кацаров.

В ефира на Bulgaria ON AIR той коментира, че държавата саботира хората да си изкарат парите. При това най-големите губещи не са лекарите, а пациентите.

"Раздаването на пари на калпак ще реши частично един проблем и ще създаде други. Има огромни диспропорции както между отделните лекари, така и регионални в заплащането. Причината са правилата - медицинските стандарти, лимитите, които НЗОК залага, забраната да се създават нови лечебни заведения", заяви бившият министър на здравеопазването.

Той определи като погрешна държавната намеса в сектора на здравеопазването. Д-р Кацаров призова държавата да се оттегли и да остави пазара да регулира системата, тъй като в момента от пациентите нищо не зависи.

Има идеи здравната вноска да стане 6 лв.

"За последните 10 години приходите в НЗОК са се увеличили 2 пъти, изваждайки процента на инфлацията. В същото време показателите, по които мерим успеха на една здравна система, не са мръднали", даде пример гостът.

В България колко 2 млн. души плащат здравни вноски, докато останалите се осигуряват за сметка на държавния бюджет.

"Те със своите данъци плащат вноските на всички останали 4 млн. души. Когато казваме да се увеличи вноската - искаме да вземем още пари от тези, които осигуряват благата. Един прокурор, съдия, военен - какво го интересува увеличението на вноската. Грешен е подходът. Първо трябва да се подобри ефективността на разходите на здравната система - като се премахне монополът", предложи д-р Стойчо Кацаров.