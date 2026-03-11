Правят и сексологична експертиза по делото "Петрохан", властта с нови подробности

Снимка: Димитър Кьосемарлиев 1 / 12 / 12

Прокуратурата разкри нови подробности около разследването на смъртта на шестимата обитатели на хижа "Петрохан". По думите на властите причината телата на тримата, намерени под връх "Околчица", да бъдат върнати по-късно, е, че назначавеното на тройна съдебна медицинска експертиза, за да се установи часа на настъпване на смъртта. Разследването продължава, а заради количеството сняг, което е натрупало на "Петрохан", се очакват по-добри метеоролигични условия, за да се извърши оглед на хижата. За момента тя се охранява.

Подробности за хода на разследването на смъртните случаи дадоха заместник апелативният прокурор на Апелативна прокуратура - София Наталия Николова, зам.-директорът на полицията старши комисар Иван Маджаров, в чийто ресор е отдел "Разследване", и началникът на отдел "Криминална полиция" към ГДНП комисар Ангел Папалезов.

"От последната ни среща са назначени четири експертизи на електронни устройства - телефони, лаптопи и други устройства. Резултатите не променят извода за липса на чуждо присъствие на външни лица и на двете местопроизшествия", категорична бе Николова. "Съдебномедицинските експертизи са изготвени и са представени на разследващите. И при тримата причината за смъртта е огнестрелно нараняване в областта на главата. При 15-годишният има входна рана в лявото слепоочие, изстрелът е от упор, при Николай Златков - входна рана в челната област, също от упор, при Ивайло Калушев - също от упор или непълен упор входна рана в областта на устната кухина."

Тя увери, че се работи активно и по разследването на дейността на дружеството НАКЗТ:

"Отделени са материали от делото, което се води за "Петрохан", и са предоставени на СГП. Вдигната е банкова тайна за 44 сметки и се чака конкретна информация за движението на паричните средства. Все още изчакваме и резултатите от назначените ревизии и проверки на пет физически лица и на седем юридически. Към момента е установено, че са правени дарения към дружеството и членовете му от длъжностни лица. По свидетелски показания, за последните 4-5 години са дарени близо 300 000 лева, също и дрон. Най-голямо дарение е за 251 000 лева, преведени по личната сметка на Ивайло Иванов."

Николова коментира и училище "Космос", където на 5 март след проверка са констатирани са нарушения, липса на контрол от районното управление по образование по отношение цялостната организация на образователния процес в училището, липса и неефективен контрол от директора на училището, некоректно изготвени училищни документи.

По думите й забавяне с връщането на телата не е имало. Те са били освободени на 6-ти март, но на 8-ми март е постъпила молба от родител на един от загиналите с желание да получи доказателства.

На свой ред Маджаров разкри, че телата на мъжете, намерени в кемпера под "Околчица", са намерени в много близко положение, почти един до друг.

"15-годишното момче е загинало след тразиторно огнестрелно нараняване в областта на главата. Смъртта е настъпила бързо и е била неизбежна. Причината за смъртта на Николай Златков е огнестрелно нараняване в областта на главата. Посоката на изстрела е отпред-назад, отгоре-надолу и отляво - надясно. Използвал е пистолет с голям калибър. Причината за смъртта на Ивайло Калушев е нараняване на главата от упор, посоката е отпред-назад, леко отляво-надясно и отгоре-надолу", обяви той.

По думите на Маджаров кучетата в х. "Петрохан" са загинали от задушаване и заради болката, настъпила от изгарянията.

Предстои да бъде назначена съдебно психолого-псхиатрична, сексологична и теологична експертиза.

"Тази експертиза ще ни даде отговори на редица въпроси, свързани с поведението на шестимата, начина им на живот, отношенията между тях, както и яснота за мотивите за извършените престъпления", допълни Николова.