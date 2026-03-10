Изображения, показващи изтребител МиГ-29 на сръбските военновъздушни сили, летящ с две доставени от Китай балистични ракети CM-400AKG, показват, че службата се е превърнала във втория чуждестранен оператор на ракети от този тип, като поръчката революционизира досега много ограничените ударни възможности на самолета. Скоростта на ракетата, която може да надхвърли 6 Маха, прави сръбските МиГ-29 първите изтребители в Европа с хиперзвукови ударни възможности. CM-400AKG е ракета „въздух-земя“, базирана на ракетата SY400, и има тегло от 910 килограма, което позволява две да бъдат носени дори от много леки изтребители като JF-17, за които първоначално е проектирана. Противоречиви доклади сочат обхват на поражение между 240 километра и 400 километра, потенциално в зависимост от варианта, пише MWM. Типът ракета използва инерционна навигация, сателитна навигация и пасивно радарно насочване, а също така може да бъде оборудван с инфрачервена/телевизионна търсачка.

Сърбия наследи малък брой изтребители МиГ-29 от югославските военновъздушни сили и получи допълнителни изтребители като помощ от Беларус и Русия през 2000-те и 2010-те години. Прави впечатление, че никой друг тип изтребител в Европа не е интегрирал ракети „въздух-земя“, способни да работят с хиперзвукови скорости, включително изтребителите на американските военновъздушни сили, разположени в бази на целия континент. Въпреки че през 2025 г. местни източници съобщават, че руските аерокосмически сили са интегрирали хиперзвукови ракети „въздух-земя“, вероятно базирани на крилата ракета „Циркон“, в своите изтребители Су-57 от пето поколение, това остава непотвърдено. Сръбските МиГ-29 интегрират радари, които са с няколко поколения назад от най-съвременните технологии, което сериозно ограничава бойния им потенциал „въздух-въздух“, като интеграцията на CM-400AKG значително подобрява бойния им потенциал, за да компенсира другите им недостатъци. Тъй като ракетите се изстрелват с помощта на данни за насочване, предоставени от външни сензори, възрастта на собствения радар на МиГ-29 няма да повлияе на характеристиките.

Преди се спекулираше, че сръбското Министерство на отбраната може да е възнамерявало да пенсионира МиГ-29 на ВВС, тъй като през април 2024 г. беше съобщено, че министерството е финализирало сделка за закупуване на изтребители Rafale от Франция. Rafale, продадени на Сърбия, ще бъдат значително по-ниски, като основният им тип ракета въздух-въздух, Meteor, няма да бъде предложен на страната.

Счита се, че изборът на Rafale е силно повлиян от политически фактори и плановете на Белград за по-нататъшна интеграция в Европейския съюз (ЕС).

Европейският натиск е основен фактор, ограничаващ поръчките за отбрана от Русия, включително поръчките на системи за противовъздушна отбрана с голям обсег С-300 или С-400, които са били планирани по-рано, и макар че страната е изправена пред значителен натиск да не закупува китайско въоръжение, това се счита за по-малко неприемливо решение в Европа поради много по-голямата интензивност на конфликта на Европейския съюз с Русия. Китайската система за противовъздушна отбрана HQ-22 беше избрана като алтернатива на С-300 и С-400, което представлява важен етап в досега ограничените отбранителни връзки между двете страни.

CM-400AKG е била използвана от пакистанските военновъздушни сили за удари по индийските сили през май 2025 г., причинявайки множество жертви, въпреки че това остава непотвърдено. В комбинация със способността на МиГ-29 да излита от къси или импровизирани летища, което им позволява да се разпръснат и прави неутрализирането им от въздуха изключително трудно, ракетата осигурява асиметрично средство за противодействие на силите на НАТО в случай на нов регионален конфликт. Членовете на НАТО широко признаха независимостта на региона Косово като отделна държава, която е международно призната, включително от Организацията на обединените нации като част от Сърбия, като този териториален спор е основна гореща точка за потенциален конфликт. Решението за модернизация на МиГ-29 с новите китайски ракети показва, че самолетите вероятно ще останат в експлоатация в обозримо бъдеще и може да накара сръбското Министерство на отбраната да финансира по-нататъшни поръчки на самолетите от огромните излишъци на Русия.