Адвокатите на Георги: Съдебният състав по делото "Дебора" е предубеден

Ние нищо не очакваме от този състав и смятаме, че съдебният състав е предубеден, казаха пред медиите адвокатите на Георги Георгиев, подсъдим по делото „Дебора“, преди началото на днешното заседание.

Георгиев е обвинен за причинена с особена жестокост и по особено мъчителен начин многостепенна средна телесна повреда, за принуда и за закани с убийство спрямо Дебора Михайлова.

„Георги трябва да получи оправдателна или осъдителна присъда от безпристрастен съд. Няма как да очакваме безпристрастие от съд, който е осъден да плати обезщетение на Георги за бавно правосъдие“, каза адв. Валентин Димитров. По думите му пристрастността вече си личи от бързите действия на съда, защото няма търпение да бъде осъден Георги, за да се защити имиджът на съда. Той добави, че процесът се е забавил заради отвод на предния състав заради обстоятелство, което е било известно, още от самото начало, че член на състава е участвал активно в протестите и е член в политическа партия.

Другият защитник Петко Кънев каза, че вече нищо не очакват от този състав, защото според тях съдебният състав е предубеден и след като започне заседанието, ще преценят дали и днес да поискат отвод. „Нека да видим как ще се развие делото, може пък в някакъв момент съда да реши и да си даде отвод“, каза Кънев

След като всички съдии в Районния съд в Стара Загора си направиха отвод, процесът беше прехвърлен в Пловдив. Делото срещу Георгиев в Районния съд в Пловдив започна на 28 февруари 2024 година. На 23 януари следващата година защитата му направи искане за отвод на съдебен заседател. В същия ден съдебният състав направи самоотвод по делото.

На 28 февруари миналата година делото срещу Георги Георгиев започна отначало при друг съдебен състав.

Според Окръжния съд в Стара Загора предявеният иск е частично основателен в частта, че срокът на делото е неразумен поради това, че след отвода на съдебния състав разглеждането на делото започна отначало. От образуването на делото пред Районния съд в Пловдив до отвеждането на съдебния състав са изминали 11 месеца и 26 дни. През това време са проведени 11 съдебни заседания, а подсъдимият е търпял мярка за неотклонение „задържане под стража“.

В момента Георгиев е на свобода под парична гаранция от 10 хиляди лева.

Случаят с нападението срещу Дебора Михайлова е от лятото на 2023 г. и предизвика вълна от съпричастност в цялата страна. Тогава хора излязоха на шествия и протести срещу домашното насилие и в подкрепа на момичето. Делото "Дебора" бе прехвърлено от Стара Загора в Пловдив, тъй като всички съдии там си направиха отвод. След искане от защитата, състав на Районен съд - Пловдив също се оттегли и процесът започна отначало в Пловдивския районен съд на 11 април.