"Рибата на Страшния съд" изплува в Мексико: Защо я смятат за лоша поличба? ВИДЕО

Името ѝ идва от Тайван

10.03.2026 | 13:22 ч. 19
Две гигантски лентовидни риби бяха открити от туристи на плажа Кабо Сан Лукас в Мексико, а според някои това е лоша поличба.

Подобни явления са изключително редки, защото тези морски гиганти обикновено живеят в бездната, на дълбочина до почти 1000 метра. Те имат средна дължина между 5 и 7 метра, но известният рекорд е много по-впечатляващ: открит е екземпляр от 11 метра и приблизително 200 килограма, съобщава Le Figaro.

Както се вижда от изображения, заснети на място в Мексико, тези същества се отличават с дългото си, сребристо, лентовидно тяло, с яркочервена перка от едната страна.

"Това беше абсолютно магически момент", казва една от туристките във видеоклип, публикуван в YouTube от акаунта We Love Animals.

Две жени дори успямат да пуснат едно от съществата обратно във водата.

Въпреки външния си вид, който е вдъхновил множество легенди за морски чудовища, лентовите риби не представляват опасност за хората. Този вид се храни с малък планктон и няма истински зъби.

През годините няколко мъртви екземпляра са изхвърлени и са докладвани в Кабо Сан Лукас и други части на Долна Калифорния. В Тайван я наричат ​​"рибата на земетресенията" или "рибата на Страшния съд", защото рибарите са направили връзка между нейното наблюдение и земетресенията с епицентър в морето.

Учените тепърва ще доказват тази връзка.

