Сълзи, знаци SOS: Драматичното бягство на женския ирански футболен отбор в Австралия ВИДЕО

Истинска драма се разигра в Австралия, след като футболистките от женския национален отбор на Иран тихо протестираха срещу режима, избирайки да не пеят химна на страната, надявайки се, че ще получат политическо убежище от Сидни. Нещата обаче не се развиха така, както очакваха, след като само шест от тях бяха избрани за визи, а останалите трябваше да се върнат в Техеран.

Жените бяха обявени за "предатели" от ислямския режим, което предизвиква опасения за съдбата им при връщането им в Иран, като те дори може да бъдат екзекутирани.

Нови кадри показват как футболистките показват знак SOS на телефоните си през прозорците на автобуса си на летището в Сидни. Въпреки това те все пак бяха качени на самолета и принудени да излетят към дома.

🚨🚨🚨 New footage shows Iranian women’s football team players flashing SOS signs on their phones through the windows of their bus at Sydney airport. At the moment, five women are granted Australian visas after anthem protest. https://t.co/sjskyP5CGh pic.twitter.com/LCz6B3iPFm — NEXTA (@nexta_tv) March 10, 2026

Преди това група протестиращи в Голд Коуст се опита да спре автобуса, превозващ иранския женски футболен отбор до летището. Друго видео показва две от футболистките, които плачат, преди бавно да се качат на превозното средство.

Мълчанието на отбора по време на химна преди откриващата загуба от Южна Корея миналата седмица беше възприето от някои като акт на съпротива, а други като траур. Отборът така и не е дал яснота защо е предприел действието. По време на следващите два мача те пяха химна си, но по-късно петима членове на отбора избягаха от хотела си, за да потърсят убежище в Австралия.

🚨 UPDATE: Only 7 Iranian women’s football players defect in Australia Members of Iran’s women’s national football team attempted to flee their IRGC handlers while in Australia. Only 7 players managed to escape and seek asylum. The rest of the team is reportedly being forced… pic.twitter.com/G6DZLBGuuF — Mossad Commentary (@MOSSADil) March 10, 2026

През последните часове една от футболистките е променила решението си и е поискала да се върне в Иран.

Първоначално тя е избрала да остане в Бризбейн, но по-късно се е свързала с иранското посолство, след като е разговаряла със съотборнички, които вече са напуснали.

След това жената се свързала с посолството на Иран в Австралия и поискала да бъде взета, разкривайки местонахождението на другите търсещи убежище, които били отведени в безопасно място в Куинсланд.

Австралийският министър на вътрешните работи Тони Бърк заяви, че властите са потвърдили, че решението е доброволно, и са уредили завръщането ѝ.

"В резултат на това иранското посолство вече знаеше къде се намират всички" каза Бърк. "Веднага им дадох инструкции хората да бъдат преместени и това беше разгледано незабавно."

Активисти твърдят, че футболистката, която е променила решението си, е била подложена на натиск да го направи, след като семействата на отбора са били заплашени с последствия, ако не се върнат.

Отборът беше елиминиран от турнира през уикенда, като в този момент старши треньорката Марзия Джафари заяви, че играчите искат да се върнат в Иран възможно най-скоро, според австралийската национална информационна агенция AAP. Но когато автобусът им тръгна, някои от отбора направиха знак с ръка "SOS" на тълпите пред автобуса, което накара насъбралото се мнозинство да спре превозното средство, позволявайки на петимата сега бежанци да избягат и да потърсят хуманитарни визи.

Една от привърженичките близо до автобуса дойде със запис и каза, че е на една от майките на играчите, която казва на дъщеря си да остане в Австралия. Фарак твърди, че е получила записа от приятелка в Иран и е планирала да го пусне, когато женският отбор излети със свързващия си полет в Сидни.

"Почти сигурна съм, че ако чуе това, ще иска да остане", каза Фарак пред The Guardian.

Не всички играчи обаче успяха да избягат на сигурно място в Австралия, като една от тях беше видяна да плаче, докато я качваха в автобуса на отбора.

В понеделник Доналд Тръмп разкритикува Австралия в социалните медии, заявявайки, че Сидни "прави ужасна хуманитарна грешка, като позволява жените да бъдат принудени да се върнат в Иран, където най-вероятно ще бъдат убити".

Той призова Австралия да предостави убежище на екипа, добавяйки:

"САЩ ще ги приемат, ако вие не ги приемате".

По-малко от два часа по-късно, в друга публикация в социалните медии, Тръмп похвали австралийския премиер Антъни Албанезе, казвайки:

"Той е на работа! Пет вече имат визи, а останалите са на път."

Драматичното бягство

В това, което се смята за план за бягство, ръководен от австралийски федерален полицай под прикритие, отседнал в хотела на отбора, петте футболистки са били ескортирани по стълбите за пожарна евакуация до паркинг в сутерена и натоварени в чакащи превозни средства.

Трима служители на отбора са преследвали футболистките по стълбите на хотела, само за да открият, че вратата за достъп до гаража е заключена.

"Те са тичали с пълна сила, опитвайки се да стигнат до паркинга", разказа Лий Суонсбъро, австралийка, която се е сприятелила с играчи по време на преход през Иран и е лагерувала в хотела от пристигането им, за да се опита да им помогне.

По времето, когато тримата ирански служители с каменни лица - офицер от Корпуса на гвардейците на ислямската революция, футболен анализатор и жена преводач - се върнали във фоайето, служителите на отбора са се събрали там с останалите членове на отбора.

Ръководството на отбора убедило хотела да въведе незабавно заключване, за да предотврати по-нататъшни бягства. Минути по-късно затъмнен микробус, използван от охраната на иранския отбор, е бил видян да обикаля улиците около хотела, но се е върнал 30 минути по-късно.

По това време петте вече са били на безопасно място, организирано от полицията.

Мохамад Реза Ареф, първият вицепрезидент на Иран, разкритикува призива на Тръмп жените да поискат убежище в Австралия. Той заяви, че решенията за напускане или завръщане са лични и настоя, че никой няма да бъде "изгонен от родината си" заради "емоционални грешки". Ареф добави, че Ислямската република гарантира тяхната безопасност.