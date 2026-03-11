Сарафов остава и.ф. главен прокурор, ВСС отряза предложението на Янкулов

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) прие решение да остави без разглеждане предложението на служебния министър на правосъдието за определяне на временно изпълняващ функциите на главен прокурор. Решението може да се обжалва пред ВАС в 14-дневен срок. То бе прието единодушно.

Изпълняващият функциите (и.ф.) главен прокурор в момента е Борислав Сарафов.

По време на заседанието служебният министър на правосъдието Андрей Янкулов постави няколко теми на вниманието на колегията, които да бъдат обсъдени - цялостното управление на прокуратурата в периода, в който Борислав Сарафов изпълнява длъжността главен прокурор, поведението му и продължителността на периода на заемане на длъжността.

Той отбеляза, че изборът на титуляр не може да бъде направен по обективни причини, заради изтеклия мандат на членовете на ВСС. По думите на Янкулов трябва да бъде определен друг изпълняващ длъжността до избор на титуляр или друг временно изпълняващ длъжността, за да не се стига до прекомерна продължителност на временното заемане на поста.

Според служебния министър Сарафов не е изпълнил до момента нито една от ключовите си заявки, които даде при заемане на поста, като например да направи всичко възможно да изчисти прокуратурата от мрежата за паралелно правосъдие, позната като „Осемте джуджета“, както и не е направил достатъчно, че да има доверие към него.

Няма как да се абстрахираме от чл. 173 ал. 15 от Закона за съдебната власт, каза Стефан Петров от Прокурорската колегия. Според Калина Чапкънова служебният министър призовава колегията да действа единствено на базата на вътрешното му убеждение, без да съобразяват законовите норми. Тя постави въпроса за предмета на предложението и доколко е легитимен служебният министър да сезира колегията, макар и индиректно чрез Пленума на ВСС. Огнян Дамянов попита Янкулов коя правна норма му дава право да сезира колегията с въпроса за и.ф. главен прокурор. Според Гергана Мутафова сезирането на Янкулов се явява недопустимо, тъй като вече има решение на колегията по въпроса, което не е обжалвано. По думите ѝ е абсурдно положението, в което се намира прокуратурата с и.ф. главен прокурор от над две години, което е вследствие на редица законодателни предложения, приети назад във времето и това, че няма избран нов състав на ВСС. Йордан Стоев също зае позицията, че служебният министър на правосъдието не е компетентен да внася такава точка за разглеждане, защото няма такива законови правомощия.

Андрей Янкулов каза, че след като министърът на правосъдието може да предложи титуляр за главен прокурор, може да предложи и изпълняващ функциите главен прокурор, като за законова възможност да сезира колегията той се позова на Конституцията. В края на дебата Янкулов каза, че от изказванията на членовете на колегията се разбира, че Сарафов ще бъде и.ф. главен прокурор до избор на титуляр, след като бъде избран нов състав на ВСС, когато и да бъде това.

Пленумът на ВСС остави без разглеждане предложението на Янкулов да бъде определен нов временно и.ф. главен прокурор и взе решение да изпрати искането до Прокурорската колегия по компетентност. През октомври м.г. Пленумът на ВСС реши да не иска от Народното събрание автентично тълкуване на нормата на чл. 173 ал. 15 от Закона за съдебната власт. Решението беше взето единодушно след кратък дебат. Преди това Съдийската колегия взе решение с шест гласа „за" и трима „против" да бъде отправено предложение до Пленума на ВСС да реши да отправи искане до Народното събрание за автентично тълкуване на чл. 173 ал. 15 от Закона за съдебната власт (ЗСВ). По отношение на текста от ЗСВ членовете на Прокурорската колегия приеха, че разпоредбата е неприложима относно и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов и потвърдиха избора му за тази длъжност.

През септември 2025 г. Прокурорската колегия на ВСС потвърди решението си, с което Борислав Сарафов е определен за и.ф. главен прокурор на Република България и не откри административно производство за определяне на нов и.ф. главен прокурор. В началото на октомври два състава на Върховния касационен съд (ВКС) отказаха образуването на производства по депозирани искания от и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов за възобновяване на наказателни дела. Според ВКС Сарафов не може да бъде и.ф. главен прокурор.

Текстът на чл. 173 ал. 15 се отнася до главния прокурор и председателите на ВКС и Върховния административен съд и гласи: При предсрочно прекратяване или изтичане на мандата на главния прокурор, председателя на Върховния касационен съд или председателя на Върховния административен съд се определя временно изпълняващ съответните функции, при спазване на следното условие: едно и също лице няма право да изпълнява съответните функции за срок, по-дълъг от шест месеца, без значение дали е имало прекъсвания в изпълнението на функциите.