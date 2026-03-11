ИТН: Терзиев е един от спонсорите на педофилите в “Петрохан“

ИТН иска оставката на служебния министър на електронното управление Георги Шарков, съобщиха от името на парламентарната група председателят Тошко Йорданов и зам.-председателят Станислав Балабанов.

“Размазани са. ПП-ДБ в зала по темата честни избори и тази опорка, която те налагат, защото те правят всичко възможно изборите да не са честни“, заяви Балабанов. Според него министър Шарков е демонстрирал абсолютно непознаване на процесите, които касаят сертифицирането, подготовката на машините за избори и пр.

Балабанов отново отправи тежки обвинения към съпредседателя на коалицията ПП-ДБ Божидар Божанов, че в кабинета реди задкулисно неговите експерти. “Ние сме против машините да попадат в мръсните ръце на такива като ПП-ДБ“, категоричен е Балабанов и припомни записа от заседание на ПП, направен от лидера на МЕЧ Радостин Василев, за правене на избори “с тяхно МВР“.

Попитани какъв е проблемът на ИТН с машините, след като преди това Балабанов заяви, че машините не са проблем, Йорданов обясни, че много лесно може да бъде подменен софтуерът, особено без контрол от държавата.

Тошко Йорданов отговори, че фирмата “Смартматик“ има наложени санкции за фалшификации. “За първи път в нашата история министър на електронното управление ще контролира целия процес. Министърът е объркан до ушите с хора от ПП-ДБ, с хора от бившата фирма на Терзиев. Имате контрол на една партия върху целия електронен процес, който ще бъде за изборите и естествено имаме подозрения“, добави той и призова всеки един български гражданин, който не иска да му отнемат гласа, да упражни правото си на вот на хартия, а не на машина”, обясни председателят на ПГ на иТН.

Попитани дали Шарков трябва да подаде оставка, Йорданов и Балабанов в един глас казаха: “Абсолютно! Категорично!“

“Само че, вижте, колко е странно – ние му искаме, но има един изпълнител в президентството, който си мълчи в момента. Това е президентът по неволя Илияна Йотова“, добави Балабанов и призова държавният глава да излезе и да каже към кои хора от кабинета “Гюров“ има определени резерви, както беше казала още в началото. По думите му има министри в различни министерски кабинети и кресла, които са кукли на конци от кукловодите, които стоят на втория ред от ПП-ДБ.

Терзиев основен дарител на “Петрохан”

Йорданов и Балабанов отново коментираха и случая “Петрохан-Околчица“, след като по-рано днес прокуратурата направи изявление.

“Един от спонсорите на педофилите в “Петрохан“ – кметът на София Васил Терзиев, публично излъга, че е дал само 70 – 80 хиляди евро, всъщност е дал 251 хиляди лева“, каза Йорданов и обвини столичният кмет, че позорно е излъгал.

По думите му това показва “изключителния политически чадър, който е упражняван от ПП-ДБ върху тази гнусна петроханска история“. Йорданов попита какво е правил в “Петрохан“ Васил Терзиев, какъв му е бил Ивайло Иванов-Ивей и защо му е дал пари на личната сметка.

“Защо излъга и докога ще има наглостта да е кмет на София“, попита Йорданов, според когото само заради този морален казус Терзиев трябва вече да си е тръгнал, като направи съпоставка с досиетата “Епстийн“.

ВСС

Балабанов добави, че ИТН са против главния прокурор Борислав Сарафов.

Йорданов напомни, че когато се конституира 51-ото НС един от първите законопроекти, които бяха приети, беше в тази посока. “Законът беше написан от ПП-ДБ, ние просто го подкрепихме. Тъй като те са некадърни юристи, това е поредният закон, некадърно написан, който остави вратички. Това е истината“, каза той и уточни, че има предвид заварените положения.

“Има си процедура – естествено, да го сменят. Както виждаме, процедурата опря до Висшия съдебен съвет, след това се опира до Прокурорската колегия – такъв е законът, да са мислили, когато са писали. Проблемът за нас е структурата на прокуратурата“, коментира още Йорданов.