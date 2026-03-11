IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 113

inbet пита: „Кой е твоят?“

11.03.2026 | 15:15 ч. Обновена: 11.03.2026 | 15:16 ч.
inbet пита: „Кой е твоят?“

inbet представи втората си мащабна кампания за годината – „Кой е твоят?“, която продължава линията на интерактивните формати, но със „закачлив“ подход към потребителското преживяване. 

Концепцията стъпва върху идеята за изненада – всеки клиент е поканен да отвори куфар, а съдържанието му остава тайна до последния миг. Зад избора може да се крият различни възможности, свързани с конкретни категории, които добавят разнообразие към стандартния процес. „Кой е твоят?“ превръща „простия“ избор в игрови момент.

Един от акцентите на кампанията е „Голяма изненада“, в която участниците натрупват талони за участие в жребий. 

Познай правилния отговор“  е кратка „игра“, в която всяка седмица на сайта на оператора се публикува кратко видео с въпрос. Потребителите трябва да изберат правилния отговор, след което получават възможност да отворят един от 12 куфара, криещи награди. 

Мисии казино“ са ежедневни предизвикателства - след изпълнение на всяка мисия, се отваря куфар, зад който да се крие награда. 

А „Мистериозен множител“ добавя още един момент на изненада в кампанията. При вход в потребителския профил се появяват пет куфара, като в избрания се крие множител, който може да увеличи наградата от успешно изпълнена мисия казино.

Кой е твоят?“ затвърждава стремежа на inbet към иновативни формати, които добавят игрови елемент в комуникацията със своите клиенти. Кампанията се фокусира върху динамично взаимодействие, което трансформира стандартните промоционални механики в по-ангажиращо преживяване.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.
Новини
Виж всички новини
Спорт
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem